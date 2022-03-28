一銀贈台大癌醫2座自助繳費機 就醫省時低接觸

第一銀行捐贈二座全功能批價繳費自助服務機予台大醫院癌醫中心分院 ，提供多元支付服務，避免排隊群聚，降低感染風險，節省門診掛號 、批價繳費及領藥時間，共同為提升就醫品質盡一分心力。

第一銀行表示，台大醫院癌醫中心分院為國內頂尖的癌症醫學中心，不但有專業的醫療團隊及儀器設備，更透過設置全功能批價繳費自助服務機，保障民眾就診的安全性及便利性，第一銀行秉持「就在你左右」的經營理念，響應此次的便民措施，同時協助分散及紓解院區等候人潮，落實後疫情時代的低接觸互動。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，受到新冠肺炎疫情影響，民眾防疫意識提升，少一分接觸就是多一分安心，為減少病毒藉由排隊或現金傳染的風險，癌醫分院秉持「以病人為中心」的服務宗旨，及持續提升醫療品質服務的使命，於院區1樓A區門診入口設置兩座全功能批價繳費自助服務機，提供民眾預約掛號、門診結帳繳費、慢性病連續處方箋預約領藥、健保卡資料更新及查詢等服務。

面對新冠肺炎的嚴峻挑戰，第一銀行積極與醫護人員並肩抗疫，累計捐贈8500件隔離衣、2000件防護衣、10台智慧防疫自助機、兩座UVC自動測溫除菌門、紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器、醫療巡迴車等，嘉惠全台逾10家醫療院所。