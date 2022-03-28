上海封城 台新銀上海辦事處不受影響
受疫情蔓延影響，大陸上海市27日無預警宣布分區分批「封城」，當地營運動能突然停擺，對各行各業都產生不小影響。據了解，台新金控旗下子公司台新銀行上海辦事處，目前2位員工居家辦公中，封城影響很有限。
台新銀行上海辦事處2020年4月獲上海銀監局核准設立，從事與其代表總行業務相關的市場調查、經貿資訊及法規搜集、資訊調研等非經營性活動，主要為台新銀業務進軍大陸市場提前佈局。然而，配合當地政府管控疫情，據了解，員工在本（3）月中收到政府公文，要求4月1日前一律居家辦公。
根據上海官方文件，今日5時起，將以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封。第二批，4月1日3時起對浦西地區「實施封控」，展開核酸篩查，4月5日3時解封。
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