快訊

奧斯卡／「在車上」奪最佳國際電影獎 驚見台灣女演員

台股早盤一度跌近300點破月線 台積開盤下跌17元

全球人壽建議兒童保單必備3重點 新生兒把握黃金投保期

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
兒童節連假來臨，全球人壽建議兒童保單必備三重點，勿忘檢視家長保障。圖/全球人壽提供
兒童節連假來臨，全球人壽建議兒童保單必備三重點，勿忘檢視家長保障。圖/全球人壽提供

兒童節即將來臨，全球人壽建議家長規劃兒童保單必備三重點，包括醫療險、傷害險及傷害醫療險、重大傷病險或癌症險，同時也別忘記檢視家長自身保障，並添加豁免附約機制。

隨著少子化趨勢，每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，也是台灣未來的砥柱。不少新手父母在懷孕時就已經為兒童保單做好功課，把握孩子出生10天內投保，不僅能趁著尚未產生任何健康問題或病徵之前盡速完成投保，還能用最划算的保費，達到保障效益最大化。

全球人壽提醒，買保險必需要有身分證號才能進行投保，建議爸媽們可在孩子出生前事先瞭解出生登記規定，並取得對孩子命名的共識，這樣才能在孩子出生後 ，儘早辦理出生登記取得身分證號，疫情期間也可透過內政部戶政司全球資訊網24小時「線上申辦出生登記」，防疫更安心。如果不小心錯過了孩子出生10天的黃金投保期，也務必於出生6個月內完成投保，才能有效降低寶寶成長過程中可能面臨的醫療風險。

至於家長們如何在預算有限的情況下規劃兒童保單，全球人壽建議兒童保單必備三重點，同時也提醒家長不要忘了檢視自身保障夠不夠。

必備一、醫療險組合：住院日額終身醫療險及實支實付定期險

全球人壽表示，醫療險可用來轉嫁兒童就醫、住院的相關花費，最佳兒童醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療險」搭配「實支實付定期險」。許多父母為了省錢，可能會用較少的錢投保低額度的實支實付型保險，但除了住院及手術費用外，還有居家療養或是父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這些是實支實付型保險無法提供的保障。建議在規劃醫療保障時，可將住院日額型搭配實支實付型一起投保，更加強化保障範圍。

必備二、傷害險組合：傷害險及傷害醫療險

不管是幼稚園、小學、中學甚至高中，都是正在探索世界的孩子。幼稚園及小學時期的孩子活潑、好動，但也因對外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高；中學及高中時期的孩子因為騎腳踏車通勤或各種運動發生意外傷害。建議投保傷害險及傷害醫療險，可減輕孩子發生意外時相關醫療費用的負擔。

必備三、重大傷病險或癌症險

重大傷病、癌症難以預防，惟有預先購買重大傷病險或癌症險，才能在「萬一」發生時透過保險來分擔療程、藥物等昂貴費用。年紀越小時投保，保費相對較低，能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

全球人壽建議兒童保單必備三重點，同時勿忘檢視家長保障。圖/全球人壽提供
全球人壽建議兒童保單必備三重點，同時勿忘檢視家長保障。圖/全球人壽提供

醫療險 兒童節 重大傷病險

延伸閱讀

2022吳淡如最推薦投資 連孔劉都搶著跨海代言？！

台灣新生兒死亡率高於日韓 健保考慮加碼照護

新生兒死亡率難降 林靜儀：健保別讓醫師「做佛心的」

市場最夯 業者主推3大類保險商品看過來

相關新聞

新純網銀…將來銀29日開業 攻五大業務

純網銀將來銀行將於29日正式開業，上線初期主打五大業務亮點，除攜手中華電信、全聯等股東祭出好康搶市外，也將祭出低利信貸、...

玉山銀啟動ESG百年計畫

玉山銀行與台灣大學合作推動「十年樹木百年樹人─玉山台大ＥＳＧ百年計畫」廿五日正式啟動，計畫涵蓋兩項子計畫：十萬柏木護玉山...

將來銀行結盟電支業 把餅做大

數位金融時代，「強強聯手」正夯。全聯100%投資的「全支付」，全家便利商店、玉山銀行等合作投資的「全盈支付」，最快下（4...

兆豐銀房貸業務踩煞車

受不動產放款限額拉警報，兆豐銀從去年12月起，除首購族、青安及個案報准外，其餘房貸戶全面暫停新承做下，讓兆豐銀去年12月...

央行升息後三因素 壓縮建商獲利

央行升息1碼後，墊高建商土建融資成本，銀行主管說，比起利率，大建商目前更在乎土地取得成本、核貸成數及缺工缺料這三大關鍵，...

央行示警加密資產詐騙

全球爆出NFT（非同質化代幣）發行與交易熱潮，加密貨幣引發的投機盛況同步席捲台灣。中央銀行報告示警，25台BTM（比特幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。