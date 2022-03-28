全球人壽建議兒童保單必備3重點 新生兒把握黃金投保期

兒童節即將來臨，全球人壽建議家長規劃兒童保單必備三重點，包括醫療險、傷害險及傷害醫療險、重大傷病險或癌症險，同時也別忘記檢視家長自身保障，並添加豁免附約機制。

隨著少子化趨勢，每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，也是台灣未來的砥柱。不少新手父母在懷孕時就已經為兒童保單做好功課，把握孩子出生10天內投保，不僅能趁著尚未產生任何健康問題或病徵之前盡速完成投保，還能用最划算的保費，達到保障效益最大化。

全球人壽提醒，買保險必需要有身分證號才能進行投保，建議爸媽們可在孩子出生前事先瞭解出生登記規定，並取得對孩子命名的共識，這樣才能在孩子出生後 ，儘早辦理出生登記取得身分證號，疫情期間也可透過內政部戶政司全球資訊網24小時「線上申辦出生登記」，防疫更安心。如果不小心錯過了孩子出生10天的黃金投保期，也務必於出生6個月內完成投保，才能有效降低寶寶成長過程中可能面臨的醫療風險。

至於家長們如何在預算有限的情況下規劃兒童保單，全球人壽建議兒童保單必備三重點，同時也提醒家長不要忘了檢視自身保障夠不夠。

必備一、醫療險組合：住院日額終身醫療險及實支實付定期險

全球人壽表示，醫療險可用來轉嫁兒童就醫、住院的相關花費，最佳兒童醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療險」搭配「實支實付定期險」。許多父母為了省錢，可能會用較少的錢投保低額度的實支實付型保險，但除了住院及手術費用外，還有居家療養或是父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這些是實支實付型保險無法提供的保障。建議在規劃醫療保障時，可將住院日額型搭配實支實付型一起投保，更加強化保障範圍。

必備二、傷害險組合：傷害險及傷害醫療險

不管是幼稚園、小學、中學甚至高中，都是正在探索世界的孩子。幼稚園及小學時期的孩子活潑、好動，但也因對外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高；中學及高中時期的孩子因為騎腳踏車通勤或各種運動發生意外傷害。建議投保傷害險及傷害醫療險，可減輕孩子發生意外時相關醫療費用的負擔。

必備三、重大傷病險或癌症險