獨／將來銀行29日開業 五大業務亮點提前曝光

純網銀將來銀行將於本周二（29日）正式開業，上線初期主打五大業務亮點，除攜手中華電信（2412）、全聯等股東祭出好康搶市外，也將祭出低利信貸、高利定存、存錢口袋與自選帳號等服務；據悉，將來銀行最大的秘密武器，就是透過中華電信逾千萬的用戶「導客」，綁定將來銀行帳戶繳納中華電信手機費，便可獲得高比例回饋。

將來銀行3月初宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行，客戶帳號均由銀行決定，將來銀行客戶在開業前便可提前預約自選10碼，不論是紀念日、生日或特殊號碼，均可作為個人獨一無二的專屬帳號；此外，將來銀行也提供白、黃、灰、黑四個顏色的金融卡供客戶選擇，卡片附加一卡通功能，持卡人可用來搭乘大眾交通工具與進行小額支付。

據了解，將來銀行籌備了幾項開業時的行銷亮點，包括低利信用貸款、高利定期存款、可分門別類達到理財目標的存錢口袋，以及申辦指定代扣繳服務。在指定代扣繳服務部分，除中華電信電信費外，也可約定扣繳台電與自來水公司等水電費；由於中華電信為將來銀行最大股東，開業時的最大亮點，就是綁定將來銀行帳戶繳納中華電信手機費可獲得高比例回饋，未來也可能針對全聯客戶推出相關點數回饋活動。

金管會統計顯示，截至去年底，樂天銀行擁有6.7萬名客戶，LINE Bank則有73.3萬戶，今年1月，樂天銀行存款餘額為81.76億元，LINE Bank則高達288.1億元。

將來銀行雖然最晚開業，但挾帶中華電信、全聯、新光（1409）、凱基銀及關貿網路（6183）等強勢股東背景，被視為兼具電信、金融、零售通路優勢的「國家隊」，未來將與這些關企結盟「打群架」，而這也是將來銀行重要的獲客來源。總經理許柏林先前指出，將來銀行的目標是，兩年內客戶達百萬、力拚四年內損益兩平。

對於LINE Bank曾在開業時大當機，許柏林信心滿滿表示，將來銀行開業時保證不塞車，經過內部壓力測試，一個小時可達兩萬筆交易。