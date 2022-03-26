富邦金臉書粉絲頁 號召今晚關燈一小時

「燈燈燈燈～燈燈燈燈～！！！地球的命運交響曲就從關燈減碳開始~」，這讓人會心一笑的活潑文字，今天(26日)出現在富邦金控的臉書粉絲頁。

富邦金控表示，該公司發揮企業影響力，持續推動綠色作為降低對環境的衝擊。自2021年5月下旬開始，富邦金及子公司全省營業據點、辦公大樓已不再開戶外景觀燈、屋頂霓虹燈，營業招牌燈也從晚上19:30起，自主關燈一整晚。

富邦金控亦自2014年起，響應支持世界自然基金會(WWF)發起的「Earth Hour 關燈一小時」活動，今天並在富邦金臉書粉絲頁，號召大家一起加入Earth Hour關燈一小時活動，自晚間20:30起，關上不必要的電燈，攜手讓世界變好，為永續更進一步。