北富銀力挺紓困 嘉惠1.7萬家中小企業

台北富邦銀行表示，截至今年3月，北富銀在中小企業紓困貸款已核貸近新台幣800億元，嘉惠超過1.7萬家中小企業，繼榮獲金管會國銀紓困振興案第二階段評比效率組雙項榜首後，日前再度獲得中小企業信保基金紓困振興獎殊榮，力挺紓困的正向作為，贏得主管機關和客戶一致肯定。

新冠疫情使國內企業及就業市場遭受重創，為發揮金融職能協助維繫經濟穩定，北富銀積極響應政策，力挺勞工及企業紓困振興方案，近期因應升息也響應中央銀行及勞動部政策，宣布維持央行中小企業專案融通及勞動部勞工紓困貸款利率不變，支持經濟受衝擊的企業及勞工度過疫情難關。

北富銀表示，疫情延燒逾兩年，北富銀積極配合政府辦理各項紓困振興貸款，以實際行動支持民眾及企業客戶應對疫情，蓄積復甦能量。

在企業客戶方面，除了提供舊貸展延、營運資金及振興資金貸款，針對申辦政府紓困貸款的中小企業減收或免受手續費，並配合信保基金專案提供舊貸展延首年免收保證手續費、展延期間利率減免及保證成數增加等利民舉措。

北富銀也與台北市政府合作，針對中小企業及青年創業融資提供放款利率調降1碼、提高貸款額度及舊戶緩繳本金利息等紓困措施，替企業挹注資金活水。

為提升紓困效率，北富銀率先與信保基金及經濟部中小企業處完成系統介接，並將新興智能貸獨家研發的行動聯徵及人工智能核貸技術導入紓困作業中，搭配內部流程簡化及資訊系統整合等措施，可縮短作業時間三至七天，讓企業更快取得紓困救命錢。

個人金融方面，北富銀持續推動勞工紓困貸款，並為大眾提供貼心的寬緩措施，受疫情影響的房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務，延長本息緩繳及延長借款到期日，同時免收緩繳期間的遲延利息、違約金和循環利息，以實際行動力挺大眾共度難關。

隨著國內疫情控制穩定，復甦腳步亦蓄勢待發，北富銀秉持誠信、親切、專業、創新的核心價值，將持續運用金融專業與資源，協助產業創新轉型及在地發展，與企業和大眾攜手共榮成長，成為最值得國人信賴的金融夥伴。