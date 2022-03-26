上海商銀拍板配1.8元現金股利 現金殖利率3.6％

上海商銀（5876）今（26）日公布董事會通過股利配發，決議配發1.8元現金股利，以上海商銀昨（25）日收盤價49.55元計算，現金殖利率3.6％。

目前已經公布現金股利的金融股，現金殖利率中段約落在3％～4％。包括中信金控現金殖利率約4.31％，元大金更高達5.8％。

上海商銀去年全年稅後賺142.55億元，每股稅後純益（EPS）為3.19元，年成長接近6％，計算上海商銀今年盈餘配發率約落在56.43％，與去年差距不大。3月初法人就預估，上海商銀今年每股可望配上看1.8元。

上海商銀董事會上並通過將進行新核心系統建置專案，但必須等待與廠商議價、確定交易價格等等候，再依規定發布重大訊息。

上海商銀今日並同步通過將發放30億元金融債，發行利率尚未決定，將用在中長期資金需求以及提升流動性上。