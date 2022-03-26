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世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

安聯人壽去年總保費成長16% 總座看升息恐影響這類保單

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
安聯人壽總經理林順才（右二）表示，今年將延續多角化通路策略並以多元化商品策略，持續強化服務品質與效率，穩站台灣壽險市場領導地位。記者/仝澤蓉攝影
安聯人壽總經理林順才（右二）表示，今年將延續多角化通路策略並以多元化商品策略，持續強化服務品質與效率，穩站台灣壽險市場領導地位。記者/仝澤蓉攝影

通膨逼使全球央行態度轉趨鷹派，繼美國聯準會宣布升息1碼（0.25個百分點），我國中央銀行也在第一季理監事會後調高政策利率1碼；安聯人壽總經理林順才表示，通膨、升息加上地緣政治，對今年的投資型商品市場有負面影響，但對傳統利變型商品則有正面助益。

林順才說，全世界已經很久沒有經歷類似這次的地緣危機，也很久沒看到這麼高的全球性通膨，如果全球利率持續積極往上調，將會影響客戶的購買行為，保險業亦如此。

林順才說，目前的趨勢看來，保險市場的商品結構也會跟著調整，去年因為市場上投資環境非常好，只要願意投資的人大概都有錢到賺，加上低利環境，投資人更需要找到穩健的投資管道，在此情況下，投資商品銷售也非常好好；但投資型商品在今年的挑戰比較高，反而是傳統的利變型商品還有成長的空間，因此安聯人壽除了持續在投資型商品精進之外，也會增加保障型商品，並加強美元利變型保單。

安聯人壽認為，短期仍舊處於低利率之環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場之主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。

根據壽險公會統計，2021年總保費收入合計年減6%，安聯人壽2021年總保費收入逆勢成長16%；初年度保費收入亦勁揚23%，遠高於市場平均14%的成長率，市占率自5.8%上升至6.2%，排名業界第六，相較去年同期進步一名，也穩坐外商保險第一。安聯人壽表示，將穩定朝未來三年拚初年度保費躋身業界五強之目標邁進。

林順才表示，有三個因素，讓他看到今年的保險市場雖然充滿挑戰，但也充滿機會。

首先是統計顯示，台灣人的金融財富平均每人近14萬歐元，在亞洲僅次於新加坡 ，是第二名，這有助於壽險產業及業務人力發展。

其次，台灣平均每人死亡給付僅57.8萬元，但是平均每年人均收入72萬元，如果以理想保障需為收入10倍來推算，應該要有720萬元的保障，現在看起來連十分之一都還不到。

第三，新的客戶群「科技通」人口快速成長，科技拉升保險服務力，安聯人壽發現疫情下，客戶透過APP進行自我服務的比例從20％提升至40％，證明安聯的數位化轉型相當成功，也促使安聯人壽更積極推動數位化轉型。

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