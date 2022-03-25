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沒算不知道！ 升息潮下30年期房貸負擔比20年期重

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

低利環境加上高房價，30年期房貸逐漸成為市場主流，不過因每月還款金額較少，一旦遇到利率持續攀升，每月還款負擔也高於20年期房貸。以房貸1千萬元，利率1.5%試算，一旦長期利率升到2.5%，20年期房貸每月要多繳9.8%，不過30年期的房貸卻要多繳14.5%，

房仲建議，若手上資金若沒有投報2%以上且低風險的理財工具，可以提前分批償還房貸本金，降低每月房貸支出也省下部分利息。

信義房屋專案經理曾敬德表示，過去因為房價高、利率低，不少民眾會選擇「貸好貸滿」，由於30年期房貸盛行以來幾乎沒遇過升息循環，一旦遇到，可能就會感受到還款壓力增加，尤其這波市場普遍預期這次升息1碼恐怕只是「起手勢」，利率還可能向上走揚，不僅影響民眾購屋信心與預算，也可能讓房貸族負擔增加，排擠每月生活開銷。

以房貸千萬元、20年期利率1.5%試算，本利均攤每月金額為4萬8255元，若升息到2.5%，每月金額增到5萬2990元，升息1%還款金額增9.8%、多4735元。

不過30年期同樣條件，每月還款金額為3萬4512元，但同樣升息1%，每月就增到3萬9512元，每月增加14.5%、多5000元。兩者差異主因千萬房貸升息1%，20年期與30年期利息一年都是多10萬元，但30年期因為每月還款金額較低，換算下來反而增加的幅度較高。

房貸 升息

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