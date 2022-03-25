立凱電：獨董沈維民辭任並轉任新職

立凱電（5227）今（25）日公告，獨立董事沈維民辭任並轉任本公司永續發展委員會主席。

依金融主管機關對台灣上市櫃公司之公司治理標準，建議獨立董事任期不宜超過三屆，且本屆董事會任期將至2023年4月9日止，立凱電獨立董事沈維民已連續擔任本公司四屆董事會成員。

該公司表示，因沈維民提出辭任本公司獨立董事，並轉任本公司永續發展委員會主席，繼續列席董事會推動公司治理與風險管理。

立凱電指出，沈維民教授自2011年6月起開始擔任本公司獨立董事，已連續擔任本公司四屆董事會成員。公司對沈維民過去卓越的貢獻表示感謝，在其帶領之下，創下連續七年名列台灣全體上市櫃公司前5%的治理評鑑佳績。

立凱電表示，公司於今年度正式將企業社會責任委員會名稱修改為永續發展委員會，並擴增風險管理之職責，沈維民為永續發展委員會之委員，該委員會一致推舉沈維民擔任主席，協助監督公司風險管理之運作及提升永續發展之理念。

同時沈維民為能傳承本公司之公司治理傳統，亦推薦同為優秀及專業之教授被提名新任獨立董事人選，本公司將納入評估並依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法進行。