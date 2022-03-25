惠譽：中國大陸疫情繼續燒 旅遊業復甦持續波動

國際信評機構惠譽評級今(25)發布最新的《中國企業報告》，表示中國大陸旅遊業復甦跡象，原本自去(2021)年年中開始放緩，但如今因中國Covid-19疫情在燃燒、確診件數再蔓延，造成旅行限制，估計2022年旅遊業復甦將持續波動。

惠譽表示，2021年國內遊客人數和收入從去年上半年的60%以上，下降到疫情流行前水平的50%左右，進入2022年仍然疲弱。

惠譽認為，針對 Covid-19 政策，政府在很大程度上推動了該行業的復甦，而病毒病例的升級，可能會給旅遊業活動帶來壓力，進而拖累中國大陸的經濟復甦，旅遊業2019年占中國GDP總額11%，一直在推動中國大陸經濟增長。自2014年以來，除2020年外，旅遊業的增長速度都超過了GDP總額。

儘管如此，中國大陸旅遊業的復甦並不平衡。隨著旅遊偏好轉向短途、高質量的假期和家庭娛樂，如主題公園，休閒旅遊迅速復甦，但在以非本地遊客為主的景區市場，復甦速度要慢得多。由於目的地受跨省旅行限制的影響更大，因此風景名勝區面臨更大的運營波動。

惠譽認為，旅遊限制仍然是2022年景區運營商面臨的主要業務風險。也就是說，市場領導者的流動性緩衝普遍強勁，債務負擔較低，因為許多公司在疫情爆發前，擁有強勁的資產負債表和景區運營現金產生能力強，資本支出要求低。