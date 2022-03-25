立凱-KY 去年每股虧損9.31元 不配發股利

磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY（5227）去年稅後虧損5.59億元，較2020年虧損幅度收斂，每股虧損（EPS）為9.31元，因去年虧損，立凱電董事會決議2021年度不配發股利。

立凱電公告去年財報，2021年全年合併營收3.13億元，年增119.2%，稅後虧損5.59億元，較2020年虧損幅度收斂，每股虧損為9.31元。立凱電指出，隨著新冠肺炎疫情影響減緩，客戶測試或產銷需求逐漸恢復或成長，且公司開發新客戶有所進展，因此營運有所回升。

立凱電2021年全年稅後虧損5.59億元係包含上半年度認列帳上剩餘應收五龍公司債債權的2.85億元評價減損，若不計此資產評價減損之業內虧損2.74億元，較去年縮減28％。

因去年虧損，立凱電董事會決議2021年度不配發股利。

此外，立凱電獨立董事沈維民辭任，並轉任公司永續發展委員會主席。依金融主管機關對台灣上市櫃公司之公司治理標準，建議獨立董事任期不宜超過三屆，且本屆董事會任期將至2023年4月9日止，沈維民已連續擔任立凱電四屆董事會成員。

立凱電指出，因此沈董事提出辭任本公司獨立董事，並轉任本公司永續發展委員會主席，繼續列席董事會推動公司治理與風險管理。

立凱電表示，公司於今年度正式將企業社會責任委員會名稱修改為永續發展委員會，並擴增風險管理之職責，沈董事為永續發展委員會之委員，該委員會一致推舉沈董事擔任主席，協助監督本公司風險管理之運作及提升永續發展之理念。

立凱電指出，同時沈董事為能傳承本公司之公司治理傳統，亦推薦同為優秀及專業之教授被提名新任獨立董事人選，本公司將納入評估並依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法進行。