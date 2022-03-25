花旗工會與新東家星展首次會面 攜手爭取最好權益

花旗(台灣)銀行企業工會今(25)日表示，星展銀行農曆年前宣布併購花旗台灣的個人金融業務(消費金融與財富管理)，今日在星展團隊邀請下，與花旗企業工會於星展內湖總部首度對談，雙方就未來員工權益、職涯發展..等等，簡單交換意見。

花旗企業工會理事長陳培芮表示，肯定星展集團落實深耕台灣的承諾，相信雙方能展現互補性、發揮最大綜效。合併案對客戶、員工、集團等，都屬正向發展。

花旗企業工會同時表明，花旗消金員工兢兢業業，是最勤奮有效率的金融從業人員，值得被好好對待。

星展銀行收購花旗台灣個金業務，預計明年7月31日完成，陳培芮表達花旗員工面臨合併案的不安，許多員工擔憂自身職務及勞動條件是否調動、如不適應的員工將如何安置…等，都是未來與星展協商過程中重要的議題。

星展集團於會中給予正面回應，併購花旗消金業務是星展在台發展重要的里程碑，也回應花旗工會對花旗員工全數留用承諾外，今日更表示，會展現最大誠意與開放的態度，針對員工安置計畫、花旗員工權益及因合併產生文化上的扞格， 若主管機關認為有必要未來也會在適當時機與工會協商出最適切的方案。

花旗工會與資方的協商仍進行中，預計下次的協商會議將在4月中旬持續進行。