快訊

俄圍城馬立波 烏克蘭警察將軍願投降：拿命換全城孩子逃離

工會發動空服員罷工17天 長榮求償3400萬結果出爐

花旗工會與新東家星展首次會面 攜手爭取最好權益

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

花旗(台灣)銀行企業工會今(25)日表示，星展銀行農曆年前宣布併購花旗台灣的個人金融業務(消費金融與財富管理)，今日在星展團隊邀請下，與花旗企業工會於星展內湖總部首度對談，雙方就未來員工權益、職涯發展..等等，簡單交換意見。

花旗企業工會理事長陳培芮表示，肯定星展集團落實深耕台灣的承諾，相信雙方能展現互補性、發揮最大綜效。合併案對客戶、員工、集團等，都屬正向發展。

花旗企業工會同時表明，花旗消金員工兢兢業業，是最勤奮有效率的金融從業人員，值得被好好對待。

星展銀行收購花旗台灣個金業務，預計明年7月31日完成，陳培芮表達花旗員工面臨合併案的不安，許多員工擔憂自身職務及勞動條件是否調動、如不適應的員工將如何安置…等，都是未來與星展協商過程中重要的議題。

星展集團於會中給予正面回應，併購花旗消金業務是星展在台發展重要的里程碑，也回應花旗工會對花旗員工全數留用承諾外，今日更表示，會展現最大誠意與開放的態度，針對員工安置計畫、花旗員工權益及因合併產生文化上的扞格， 若主管機關認為有必要未來也會在適當時機與工會協商出最適切的方案。

花旗工會與資方的協商仍進行中，預計下次的協商會議將在4月中旬持續進行。

花旗 星展銀行 併購

延伸閱讀

工會發動空服員罷工17天 長榮航空求償3400萬結果出爐

陳信瑜陷違反行政中立風波 柯文哲：不接受請辭

疑輔選黃珊珊引發東廠說 柯文哲道歉允盡速調查

勞動局長違反行政中立風波 柯文哲施政報告前道歉了！

相關新聞

日圓創6年新低 瑞銀不排除可能短暫跌破125美元

日本經濟數據疲軟及能源價格高企等多重利空打擊日圓，日圓兌美元周三（23日）跌破121價位，創下6年以來低點，之後更觸及...

台銀行員神鬼搬運啟示錄/金檢抓出銀行「萬年理專」 竟十年擁抱同一批客戶

為避免客戶過度依賴理專，衍生理專A錢或是與客戶有不當資金往來（如借貸），金管會在理專十誡中要求，各銀行須建立理專輪調制度，將理專和客戶切割，但金管會金檢卻發現，有銀行理專竟長達12年都服務同一批客戶，形同「萬年理專」，讓理專輪調制度徒具行文。

金融ESG/個人也能ESG，這6種綠色金融商品有特色

永續時代來臨，人人有責任讓世界變得更好，個人如何實踐ESG呢？不妨從選擇一項綠色金融商品開始，無痛拉近與永續的距離。目前市面上有哪些綠色金融商品呢？一起來了解。

金融ESG/快聽！金融業要你做ESG，最在意的2件事

「ESG不是只有做善事」，作為國內最大機構投資者，國泰金永續辦公室協理花祺雅挑明了說，要做善事，還有很多更直接的方式；對國泰金來說，要落實ESG的關鍵，在於透過責任投資，及與客戶議合的過程，協助客戶減碳，與客戶共好。

金融ESG/九成碳排來自客戶，金融業淨零出招，有胡蘿蔔也有棒子

「我們幾年前盤點排碳量，一共是95.1萬噸，其中，九成以上來自客戶，玉山自己用電的碳排放，只有2萬噸。」玉山銀行董事長黃男州提到金融圈做ESG、做淨零碳排，最大的苦惱，不是擔憂自己做不好，而是擔心客戶不給力！

哪個產業最愛買台中商辦？第一季交易總金額128億破紀錄

信義全球資產統計上市櫃與公開發行公司投資台中商用不動產數據顯示，今年第一季交易總金額就破紀錄來到128億元，而且台中市是企業最愛買的區域，尤其以壽險業，佔了總金額的九成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。