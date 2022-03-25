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荷寶獲台灣晨星永續投資基金公司獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

荷寶獲得晨星頒發「2022 晨星 Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎 （台灣）」，2022年晨星基金獎(台灣)僅有六個獎項，荷寶能夠脫穎而出實屬不易。代表荷寶在永續投資和氣候投資方面的全球領導地位日益受到肯定。

晨星永續投資基金公司獎由晨星分析師頒發給資產管理公司，獲獎的資產管理公司不僅擁有在晨星永續發展指標的高分評價，也展現出對環境、社會和治理因子整合的堅定承諾。 這些資產管理公司通常具有清晰的 ESG 理念、強大的 ESG 投資流程以及由適當ESG資源支援的投資團隊。

荷寶憑藉超過25年的經驗站在永續投資的最前端，除了在2009年成為首批將ESG因子納入股票和固定收益投資流程的資產管理公司之一外，荷寶也致力在氣候投資貢獻方面發揮領導作用。荷寶堅信氣候風險將對未來投資產生巨大影響，考慮氣候問題符合投資者的長期利益和投資績效。

早在氣候變遷成為全球關注的議題之前，荷寶就開始為客戶提供相關的解決方案。自2008年以來，荷寶一直與公司就氣候相關問題進行議合(engagement)，並且是2017年首批推出氣候政策的資產管理公司之一。氣候投資的早期起步為荷寶提供了應對這一複雜挑戰的豐富經驗。身為資產管理公司淨零倡議的創始成員之一，荷寶繼2020年宣布淨零目標後，更進一步制訂了詳細的淨零藍圖，透過六項關鍵行動，以達到在2025年將其投資減碳30%，及在2030年減碳50%這兩大目標。

如今，荷寶擁有近40位永續投資專家， 該團隊有專門的氣候策略家、研究人員和議合專家，以支持氣候投資日益成長的重要性。從遵守巴黎協定的投資、減碳到針對全球暖化長期影響的主題性策略，荷寶是氣候投資策略的先鋒。荷寶的前瞻性氣候投資方法包括應用專有永續發展目標(SDG)框架的策略、符合巴黎協議的策略和一系列永續投資指標。

荷寶大中華區機構業務主管林怡君表示：「我們非常感謝台灣晨星頒發這個獎項，全球客戶和各方對我們的認可證明了我們在永續投資的成就。」

「我們在ESG能力方面投入了大量資源，包括應用相關數據、分析工具、透明的報告和企業議合。我們致力於與亞洲客戶分享我們多年來在永續投資和氣候投資的深厚經驗。我們認為，與氣候相關的思考和減碳是目前資產管理業最重要的發展，投資人必须為這些發展做好準備，並相應調整投資組合。與氣候相關的風險和機會已被納入我們的投資流程，我們也推出了專門致力於推動巴黎協議和全球減碳軌道的產品。」

除了晨星，荷寶於2021以及2022年連續兩年榮獲亞洲資產管理雜誌亞洲最佳ESG基金公司獎。

晨星 減碳

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