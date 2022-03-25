惠譽下調中資房企「融信中國」評級 至CCC

國際信評機構惠譽評級（Fitch Ratings）今（25）將中資房企融信中國控股（融信中國，3301.HK）的長期外幣發行人違約評級，自「B-」下調至「CCC」，將融信中國存續美元高級票據的高級無抵押評級，自「B-」下調至「CCC」，回收率評級為「RR4」。

惠譽評級下調反映出，繼普華永道辭任融信中國審計師，融信中國刊發2021年年度業績後，融信中國的流動性部位及融資渠道的不確定性攀升。惠譽認為，普華永道在交易所規定的全年審計報告發布截止日期（3月31日）臨近之際辭任，顯示融信中國在財務透明度和企業治理方面存在不足，這削弱市場對該公司的信心，以及其到期債券進行再融資的能力。

惠譽認為，普華永道辭任時提出的擔憂，直接導致對融信中國流動性部位的不確定性攀升。普華永道在其辭任函中表示，融信中國需要對其個別銀行存單質押的情況進一步澄清，該公司提供審計所需之必要訊息亦延遲，融信中國短期內將高度依賴可用現金，和合同銷售生成的現金來償付債務。

融信中國有109億元人民幣資本市場債券於2022年到期或可回售，包括2022年10月到期的6.9億美元高級票據。該公司已償付於2022年3月到期的3.94億美元高級票據，但惠譽認為，鑒於融信中國的融資渠道可能收窄，其再融資風險加大。

惠譽認為，鑒於融信中國本質上是一家資產交易型公司，其若破產，將走清算程序。房地產開發業務的性質意味著，採用清算價值法，得出的價值幾乎始終顯著高於持續經營前提下的評估價值。

惠譽對其高級無抵押境外債券，按照償還先後順序進行債務價值分配所得出的回收率對應的回收率評級為「RR4」，代表高風險。

2021年6月末，融信中國持有不受限制現金和定期存款273億元人民幣，短期債務251億元人民幣，其中148億元人民幣為資本市場到期債務。然而，大部分不受限制現金被占壓，無法用於償付控股公司的債務。

融信中國的代表作有上海虹橋世界中心、廈門融信中心、融信上坤中心等，於2003年創立，總部位於上海，是一家全國化發展的房地產企業。兩大主要業務板塊：地產開發、資管運營；上下游產業：物業服務、景觀工程。2016年1月融信於香港聯交所上市，同年納入MSCI指數及恆生指數，併入選首批深港通成份股，2019年9月獲納入滬港通下港股通股票名單，擁有國家一級開發資質。