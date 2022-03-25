強調綠色生活投資 台新為卡友種樹、消費享回饋

為響應凈零永續策略，今(2022)年台新金控進入30週年將「永續」立為年度主軸之一，將減碳觀念置入民眾的日常消費，實現全民「綠色生活」的理念。台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀除攜手臺灣首家B型企業「DOMI綠然」發起植樹減碳計畫喚起民眾重視環境，也更精選全球ESG投資標的，讓民眾在投資理財的同時，也能支持企業ESG氣候變遷、永續經營等議題。

台新銀行於2018年起與臺灣首家B型企業DOMI綠然合作，DOMI綠然從全球5,000家認證企業中，脫穎而出五度奪得Best for the World大獎，推動至今，已有超過百萬卡友轉換數位帳單、累計減少4,300萬張紙本帳單，幫助近500戶能源弱勢家庭更換節能家電，攜手發揮環境及社會影響力。

包國儀表示，台新30週年之際，再度一同發動超過600萬台新銀信用卡卡友響應減碳議題，透過台新銀行信用卡的植樹減碳計畫，倡導消費碳中和的概念。2022年5月1日至2022年8月31日，民眾使用台新銀行信用卡消費達檻並完成環境友善任務，台新銀行將為信用卡卡友於新北市林地種植1,000棵樹。

此外，2022年5月前使用台新銀行FlyGo信用卡騎乘GoShare等綠能共享機車、大眾交通工具，新朋友享最高13%（既有卡友最高5%）、玫瑰Giving卡節假日享最高3%回饋。台新銀行信用卡卡友為環境永續、植樹減碳累積消費的同時，也享有超高優惠回饋。

包國儀補充，隨著ESG議題逐漸被重視，市場上掀起綠色投資風潮，台新Richart數位帳戶順勢推出全新的ESG基金投資組合，精選海內外多檔ESG投資標的，讓年輕的數位用戶用銅板練習投資理財的同時，也能表達對永續經營理念的支持。