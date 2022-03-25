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年收60萬買房變少 10年前沒買現在多花270萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
10年來購屋門檻提高，小資族得多花270萬買房 圖／第一建經提供
10年來購屋門檻提高，小資族得多花270萬買房 圖／第一建經提供

第一建經統計聯徵中心資料指出，近十年房屋總價大增，購屋人年收入門檻也被迫提高，2012年，年收入60萬元以內貸款人，占比達43%，但2021年，年收60萬以下房貸族減少10.5個百分點，僅占32.7%。反而是年收在100~200萬元，10年來增加了6.4個百分點。

另外觀察年收60萬元以下的小資購屋族，房貸平均鑑估值，也就是購屋總價，2012年Q4僅721萬元，2021年已上升至992萬，等於同樣年薪的購屋族，十年間購屋負擔增加271萬，增幅達37%。

若十年前沒買，以近10年經常性薪資變化來看，2012年每人平均月薪37,193元，2021年則是43,209元，增幅僅16%，薪資遠遠追不上房價增長的速度，離成家夢愈來愈遠。

第一建經研究中心副理張菱育表示，10年前在新北汐止、土城、三重這些蛋白區，預算600~800萬元還有機會買到的2~3房新古大樓，對一般年收在60萬元以下的小資族來說，做好財務規劃，也有機會晉升有殼族。

不過近年隨著土地、營建原物料、工班等的成本提升，房價逐漸上漲，加上貸款利率持續走低，吸引民眾積極進場購屋，剛性需求推升房價的發展，現在新北市要買條件較好的2~3房，預算至少要1千萬元起跳。

張菱育指出，2012年利率約2%，以貸款8成、20年計算，當時年收60萬以下房貸負擔約2.9萬元；現在利率雖降到約1.4%，但總價提高至近千萬元，每月要償還約3.8萬元，同樣年收小資族，每月要多負擔8000多元，才能買到相似條件的房子。

第一建經總經理謝萬雄表示，房價就算短期有波動，但長期來看仍是走揚，在薪水不漲物價通膨下，更加凸顯了房地產抗通膨的效果，愈早買愈有利。不過，市場預估國內升息可能不只有一波，購屋族仍要自行先進行「壓力測試」，精算升息後可能增加的費用和可活用的預備金，避免造成龐大資金壓力反而付不出房貸。

資料來源／第一建經研究中心
資料來源／第一建經研究中心

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