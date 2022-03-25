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合庫人壽 推目標日期投資型保單

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

虎年開春首檔，合庫人壽攜手合庫投信於「好鑽100」投資型保險平台，推出合庫2032目標日期多重資產收益基金，邀請法盛投資管理公司專業團隊擔任顧問， 結合目標日期、固定收益、未來關鍵趨勢股票等三大優勢，初期以股六債四投入，依市場趨勢動態調整投資配置，滿足想要進行長期財務規畫，輕鬆擁有樂活退休人生的族群。

合庫人壽表示，虎年伊始，投資人便感受到詭譎的世界局勢所帶來的震盪：俄烏戰事牽動全球股市、Omicron疫情全球持續肆虐，加以美國通膨升溫與聯邦準備理事會(Fed)升息，對投資人來說，進可攻退可守、保守與積極彈性調整的財務策略將是一大重點，兼具投資與保險保障功能的投資型保單近年來受到廣大投資人的青睞。

目標日期基金為預先設定日期，依人生階段打造退休計畫，針對目標日期之前的通貨膨脹、市場波動等等未知風險，設定主動管理的機制，隨時監控、調整存續期以控管利率風險，相當受到退休族的歡迎。

挑選一張由績優團隊經營並連結優質標的的投資型保單，是擁有樂活退休人生的第一步，合庫人壽好鑽100投資型保險所連結的合庫2032目標日期多重資產收益基金，包括債券、股票、ETF等等，包含未來關鍵趨勢股票，如科技創新、環境挑戰等熱門相關產業。

其股債配置策略採機動調整，隨著投資時間漸長，逐步降低股票、新興市場債券等波動性較大的投資配比，增加全球投資等級信用債等比重以持盈保泰，穩健累積退休所需，適合正在為事業打拚，無暇研究市場但需要規劃退休和資產配置的投資人。

好鑽100投資型保險專案為後收型保險商品，初期客戶所繳納的保費完全投入投資帳戶，讓初期投資資金極大化，合庫2032目標日期基金則有人民幣、美元、南非幣、澳幣與新台幣等不同幣別，供客戶依自己的需求做選擇。

當客戶資金達新台幣300萬元以上，另有更低的帳戶管理費及保單維護費用減免的多重優惠。

好鑽100投資型保險平台提供保戶依照自身需求選擇壽險或年金平台，壽險平台提供身故保障，能夠讓家人生活無虞，不因投資的不確定性而影響受益人的權益；年金平台則於年金累積期滿後，保戶可選擇保單帳戶價值一次領回或分期給付終身領取，活愈久領愈多。

合庫人壽提醒保戶，無論是壽險或年金平台，相信專業並及早規劃拉長財富累積時間，才是打造樂活退休人生的不二法則。

合庫 退休

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