國泰推小資族投資型保單 每月只要繳2,000元

國泰人壽表示，新推出的投資型保單「享倍愛變額萬能壽險」，月繳最低2,000元，可享百萬元的壽險、意外保障。利用定期定額方式輕鬆累積資產，投保達一定年限後，還享加值給付，一次滿足保障和理財需求。

國壽指出，各種投資型保單當中，變額萬能壽險具備投資與保障雙重特色，適合預算有限的年輕小資族群，用來建立壽險保障防護網。此次新推出的投資型保單享倍愛，具備三項特點：

1. 一張保單，享多重保障。額外提供意外生活照護保險金，當不幸遭遇意外導致1~7 級失能時，可有一筆保險金供生活所需。

享倍愛也提供多項附約可選擇，例如常見的醫療、傷害及實支實付等，可依自身需求加保。

2. 持續定期定額投入，享加值給付。享倍愛提供加值給付，如持續定期定額投入，第七至第11年可享加值給付，最高可領回，約相當所有被收取的保費費用。

3. 保障打底，兼顧投資。定期定額繳滿十年後，若手邊可運用的閒錢增加，還可彈性選擇提高定期投入(目標保險費)金額，不需額外收取保費費用，最高至投保時的兩倍。

國壽指出，享倍愛投資標的所連結的委託投資帳戶，委託專家代操，投資可以很輕鬆，且投資標的收益分配或撥回資產，有現金撥回或單位撥回兩種選擇，符合人生規畫需求。

例如，人生上半場時，可定期定額投入，並選擇單位撥回，加速累積資產；人生下半場時，能轉為現金撥回，享受過去累積的成果。

以剛組成家庭的30歲男性小華為例，因為名下同時有房貸、車貸，未來也有生子計畫，投保享倍愛，月繳2,000元、300萬元壽險保障(最高可投保528萬元)。

假設每年投資報酬率皆為3%，持續定期定額投入、保單沒有停效，若小華一切平安，第七到11年總共可領到3.6萬元加值給付，領完第11年加值給付後，保單價值為20萬2,844元，而這十年花在保險成本的金額為5萬0,748元(平均每月423元)。

若小華不幸在這期間發生身故，可領取身故當時的保單價值再加上300萬元的壽險保障，留下一份愛繼續照顧家人。