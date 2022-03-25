快訊

最後通牒！俄軍接最終命令、烏俄戰爭「結束時間點」曝

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

國泰推小資族投資型保單 每月只要繳2,000元

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
國泰人壽業務員向保戶解說保單商品。國泰人壽/提供
國泰人壽業務員向保戶解說保單商品。國泰人壽/提供

國泰人壽表示，新推出的投資型保單「享倍愛變額萬能壽險」，月繳最低2,000元，可享百萬元的壽險、意外保障。利用定期定額方式輕鬆累積資產，投保達一定年限後，還享加值給付，一次滿足保障和理財需求。

國壽指出，各種投資型保單當中，變額萬能壽險具備投資與保障雙重特色，適合預算有限的年輕小資族群，用來建立壽險保障防護網。此次新推出的投資型保單享倍愛，具備三項特點：

1. 一張保單，享多重保障。額外提供意外生活照護保險金，當不幸遭遇意外導致1~7 級失能時，可有一筆保險金供生活所需。

享倍愛也提供多項附約可選擇，例如常見的醫療、傷害及實支實付等，可依自身需求加保。

2. 持續定期定額投入，享加值給付。享倍愛提供加值給付，如持續定期定額投入，第七至第11年可享加值給付，最高可領回，約相當所有被收取的保費費用。

3. 保障打底，兼顧投資。定期定額繳滿十年後，若手邊可運用的閒錢增加，還可彈性選擇提高定期投入(目標保險費)金額，不需額外收取保費費用，最高至投保時的兩倍。

國壽指出，享倍愛投資標的所連結的委託投資帳戶，委託專家代操，投資可以很輕鬆，且投資標的收益分配或撥回資產，有現金撥回或單位撥回兩種選擇，符合人生規畫需求。

例如，人生上半場時，可定期定額投入，並選擇單位撥回，加速累積資產；人生下半場時，能轉為現金撥回，享受過去累積的成果。

以剛組成家庭的30歲男性小華為例，因為名下同時有房貸、車貸，未來也有生子計畫，投保享倍愛，月繳2,000元、300萬元壽險保障(最高可投保528萬元)。

假設每年投資報酬率皆為3%，持續定期定額投入、保單沒有停效，若小華一切平安，第七到11年總共可領到3.6萬元加值給付，領完第11年加值給付後，保單價值為20萬2,844元，而這十年花在保險成本的金額為5萬0,748元(平均每月423元)。

若小華不幸在這期間發生身故，可領取身故當時的保單價值再加上300萬元的壽險保障，留下一份愛繼續照顧家人。

保單 壽險 保險金

延伸閱讀

壽險近三月減碼台股千億 今年鎖定海外債

保單活化申請前 四個注意

國泰 260 億奪標底定！桃園高鐵站前CBD佰億招商，效應引爆 站前中央商務區第一排，蛋黃區全面沸騰

未滿15足歲身故理賠上限61.5萬...專家建議檢視孩子保單補缺口

相關新聞

台幣連四貶 探一周低點

美國聯準會主席鮑爾鷹派發言效應餘波盪漾，美元身價持續看漲，熱錢昨（24）日續撤出約3億美元，國內金融機構與散戶也有志一同...

台銀行員神鬼搬運啟示錄/金檢抓出銀行「萬年理專」 竟十年擁抱同一批客戶

為避免客戶過度依賴理專，衍生理專A錢或是與客戶有不當資金往來（如借貸），金管會在理專十誡中要求，各銀行須建立理專輪調制度，將理專和客戶切割，但金管會金檢卻發現，有銀行理專竟長達12年都服務同一批客戶，形同「萬年理專」，讓理專輪調制度徒具行文。

金融ESG/個人也能ESG，這6種綠色金融商品有特色

永續時代來臨，人人有責任讓世界變得更好，個人如何實踐ESG呢？不妨從選擇一項綠色金融商品開始，無痛拉近與永續的距離。目前市面上有哪些綠色金融商品呢？一起來了解。

金融ESG/快聽！金融業要你做ESG，最在意的2件事

「ESG不是只有做善事」，作為國內最大機構投資者，國泰金永續辦公室協理花祺雅挑明了說，要做善事，還有很多更直接的方式；對國泰金來說，要落實ESG的關鍵，在於透過責任投資，及與客戶議合的過程，協助客戶減碳，與客戶共好。

金融ESG/九成碳排來自客戶，金融業淨零出招，有胡蘿蔔也有棒子

「我們幾年前盤點排碳量，一共是95.1萬噸，其中，九成以上來自客戶，玉山自己用電的碳排放，只有2萬噸。」玉山銀行董事長黃男州提到金融圈做ESG、做淨零碳排，最大的苦惱，不是擔憂自己做不好，而是擔心客戶不給力！

哪個產業最愛買台中商辦？第一季交易總金額128億破紀錄

信義全球資產統計上市櫃與公開發行公司投資台中商用不動產數據顯示，今年第一季交易總金額就破紀錄來到128億元，而且台中市是企業最愛買的區域，尤其以壽險業，佔了總金額的九成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。