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中信銀調查大人的幸福曲線 揭三大祕訣

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

針對台灣高齡社會帶來的醫療與長照需求，中國信託商業銀行攜手康健雜誌，針對台灣20歲至75歲民眾對幸福的自覺程度以及熟齡生活的擔憂，進行「大人的幸福曲線」網路大調查，發現三大痛點，分別為擔心突然生病、對退休生活感到徬徨，以及不知如何規劃時間與財富。

中國信託銀行提醒，若想克服三大痛點，應把握及早準備、建構財務安全感以及保障資產安全三大祕訣，積極掌握熟齡幸福機會。

大人的幸福曲線網路大調查，由康健雜誌旗下熟齡社群平台「大人社團」與中信銀行合作，針對台灣20歲至75歲逾1,200位民眾進行調查，結果發現73%受訪者擔心突然生病，19%受訪者對於退休生活徬徨，不知如何規劃時間與財富，8%受訪者擔心孤獨終老。

健康狀況方面，47%受訪者擔心拖累家人，33%擔心無福享受人生，20%憂心耗盡個人資產。

中信銀行建議，適當的財務規畫，幫助自己從容面對熟齡生活，財務準備則需全方面思考，包含資金來源、目的與用途、財富工具與風險管理，依不同階段適時調整，自身及家人需求皆應納入規畫。

針對安度熟齡生活的財務準備，中信銀行則建議依不同人生階段規劃預做準備，增加退休所需財富的獲利空間。

30至40歲，記得規劃基礎醫療保障與轉嫁家庭責任風險；40至50歲，提早考慮重大傷病、長照險等老後醫療需求。

50至65歲，著重建構財務安全感、轉嫁長壽風險與退休後的金流；65歲以上，釐清自身財務準備目標，善用信託達到資產保全。

響應金管會重視弱勢金融消費，推動公平對待高齡客戶規範與金融友善服務準則，針對高齡與身心障礙客戶，推出銀髮關懷信託計畫。

依自我生活照護、家庭財富傳承、社會公益回饋等需求，量身訂製如安養信託、保險金信託、遺囑信託、公益信託等專屬信託規畫。

透過受託銀行管理資產，自行選定信託監察人，讓信託運用更加彈性，即使失智或失能，財產仍得以確實用於照顧受益人，避免遭挪用或詐騙。

中信銀行同時強化各項軟硬體設備，規劃身障及樂齡友善教育訓練，增進同仁對身障及樂齡客戶的認知，加強分行無障礙服務，包含開戶金融友善服務、臨櫃複雜交易說明，以及規劃中的視訊手語翻譯服務，協助身障客戶順利完成金融交易，達到服務弱勢客戶，實踐普惠金融。

中信銀行 中國信託商業銀行 退休

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