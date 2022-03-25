哪個產業最愛買台中商辦？第一季交易總金額128億破紀錄

image source： 信義全球資產

文／賴琬琳

信義全球資產統計上市櫃與公開發行公司投資台中商用不動產數據顯示，今年第一季交易總金額就破紀錄來到128億元，而且台中市是企業最愛買的區域，尤其以壽險業，佔了總金額的九成。

台中商用不動產上次交易金額破百億，已經是2014年的事了，當時全年度總金額是125億元，2022年第一季就破當時全年紀錄。從台中建照的核發量來看，2021年核發面積達19萬坪，比前一年成長300%，超越新北市，顯見台中商用不動產正在步入黃金時期。

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壽險業最愛買台中商辦 砸百億買下整棟

從台中市經發局統計可看到台中新設立公司家數逐年增加，包含科技業、金融業、各專業服務業等產業進駐。其中壽險業投資為最大宗：中國人壽拿下投資冠軍，以120.5億買下位於台中七期「豐邑A8市政核心」整棟商辦大樓。





▲壽險金融業在台中不動產的投資類別，以純辦公室最為熱門。

知名建商搶蓋商辦 每坪單價衝上七字頭

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年因為疫情的關係不少產業返台，對辦公物件需求極高，建商也紛紛搶蓋商辦，對準企業選擇商辦時多選擇知名建商的條件。以至於目前台中高樓層商辦有機會站上每坪單價70萬元的高峰。

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