兆豐銀行信用卡 2022年衝刷卡金額雙位數成長

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行今年信用卡在卡量與刷卡金額將力拚「價量齊揚」，尤其刷卡金額更訂下全年衝破500億元大關、年成長近12.5%的積極目標，配合高標下半年將發行新卡片，鎖定年輕族群，進一步擴大兆豐銀客層與獲客力。

兆豐銀行日前董事會，調整部門主管人事，原任信用卡處長林中象轉戰消金處長，遺缺由原公關室主任蔡秀玲接掌。兆豐銀今天揭露信用卡業務年度目標，雖然是在林中象任內擬定，蔡秀玲本月接任後也必須迎接挑戰，努力完成任務。她表示，兆豐銀下半年將會推出新的卡片，以滿足年輕族群的特定需求為主要設計，要以具市場區隔與特色的非聯名卡性質卡片，同步擴展客層與卡量、刷卡金額，並加強與消金部門間的資源整合與跨售。

兆豐銀去年底的流通卡數達到105.5萬張，在八大公股行庫中排名第二，僅次於第一金（2892）旗下一銀，今年目標流通卡數要達到111萬張，成長率約5.21%；刷卡金額去年為462億元，今年目標要突破500億元，達到519.67億元，年成長約12.48%。刷卡金額成長目標是近年來最積極的一年，凸顯兆豐銀信用卡在近年陸續發展網購神卡、保費神卡、繳稅神卡與gogoro聯名卡後，今年重點在進一步拉高個別持卡人貢獻度。