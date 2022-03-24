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壽險業連三月減碼台股近千億元 今年將伺機加碼這部位

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國際資本市場動盪，台股止跌回穩，終場加權指數單月下跌0.125%，但壽險業選擇汰弱留強，今(2022)年2月減碼台股近500億元，若加上去年12月、今年1月也減碼近400億元來看，合計三個月已減碼近千億元。

金管會今天公布壽險業2月投資概況，受烏俄戰爭影響，今年2月資本市場遇亂流，所幸台股止跌回穩，單月下跌0.125%，檢視壽險業持有台股市值，應從2兆653億元下修至2兆627億元，但實際上壽險業2月底持有台股市值僅2兆138億元，推估壽險業2月已減碼近500億元，若加上去年12月、今年1月也減碼逾400億元來看，合計三個月已減碼近千億元。

壽險業連續三個月減碼台股，壽險業者表示，投資台股是以市值計算，且1、2月資本市場波動較大、台股走跌，連帶影響持股部位減少，再者是針對股票進行汰弱留強，後續因應市場狀況進行調整，也會伺機逢低加碼，以回補部位。

統計指出，壽險業國內現金部位較去年底增加303億元，來到6,987億元，意味著壽險業進行台股處分後，握有較多的現金部位，正等待時機進場布局，仍有加碼的空間，至於國外現金部位則減少1,322億元，來到5,395億元，累計壽險業2月持有現金部位達1兆2,382億元。

另在海外投資部分，今年2月壽險業在國外投資、國際板債和外幣保單部位，合計19兆7,959億元，雖較上月底減少771億元，但仍占全體壽險可運用資金比例逾6成、達到66.4%，顯示壽險業投資仍以國外投資為最大宗。

此外，美國聯準會啟動升息循環，台灣央行跟進升息1碼，利率可望持續往上走，有利壽險業新錢投資報酬率拉高，壽險業者指出，伺機加碼海外債券部位，進而增加收益，成為今年投資重點。

壽險業 台股

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