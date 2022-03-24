喜帖都發了「街口小霸王」涉背信罪 婚禮前夕遭搜索約談

街口金科董事長胡亦嘉今遭控追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，不法獲利約9000萬元，涉刑法背信罪，調查局北機站今搜索並約談胡等5人到案，其妻子街口金科董事莊郁琳也被約談。兩人將於4月舉辦婚禮，喜帖都已發出，沒想到在婚禮前夕遭檢調搜索約談。

金管會證期局表示，2020年已對街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售不公開裁罰60萬元。街口投信則回應，檢調單位於昨上午至本公司就2020年間基金追募配售進行調查，本公司全力配合，對公司財務、業務無影響。

據金管會2020年9月29日對街口投信的裁罰書中指出，街口布蘭特原油正2期貨ETF追募額度的配售，涉及未公平對待投資人，考量街口投信申報該基金追加募集時，曾向金管會出具將訂定公平合理的追加募集額度分配原則，為利公平合理對待所有投資人的承諾書，之後也將公平配售原則納入內控，但實際上卻僅對「特定對象」配售，且受理申購的相關理由或依據等均付之闕如，因此依期貨交易法第119條第1項第2款規定，處罰鍰60萬元。

目前胡亦嘉是街口金科董事長，但非街口支付董事長。銀行局官員表示，胡亦嘉已不是街口支付董事長，胡在之前遭金管會罰停職1年後，街口支付就已更換董事長，若之後胡要回鍋擔任電子支付董事長，將依法審核。

但依照去年7月上路的電子支付條例子法，明定專營電子支付機構負責人消極資格條件限制，負責人應具良好品德且5年內無被主管機關命令撤換或解任。換言之，胡就算沒有被判刑確定，想回鍋擔任街口支付董事長，也過不了金管會那關。