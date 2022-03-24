聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐巴來了！首家韓國銀行4月在台開業 外銀圈掀韓流風
金管會晚間說，去年6月核准韓商韓亞銀行（KEB Hana Bank）來台設立分行，因為疫情延宕多時後，確定將在4月25日開業，在韓劇男星加持下，是否會掀起外銀圈一波韓流風，引發市場關注。
韓劇「來自星星的你」男主角都敏俊（由金秀賢飾演）多年前曾代言韓亞銀行，當時曾掀起外國人在韓亞銀行兌換韓幣熱潮，2014年金秀賢來台辦粉絲見面會，門票開賣不到一小時秒殺，2020年金秀賢再度幫韓亞銀行拍了一部廣告，同樣被網友熱議。
去年韓亞銀行首度來台設點時，就引起市場關注，銀行局副局長林志吉說，原先韓亞銀行是計畫2月底開業，但因疫情打亂了計畫，讓韓國人員進出卡住，因此再申請延長開業時間，目前開業時間訂在4月25日。
據當時韓亞銀行來台設點的規劃，韓亞銀行想提供在台韓商服務，也想參與國內大型企業聯貸案、台韓商機和大中華佈局等，也都是韓亞銀行登台設點的考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言