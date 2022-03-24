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歐巴來了！首家韓國銀行4月在台開業 外銀圈掀韓流風

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導
去年6月核准韓商韓亞銀行（KEB Hana Bank）來台設立分行，因為疫情延宕多時後，確定將在4月25日開業。圖／取自韓亞銀行
去年6月核准韓商韓亞銀行（KEB Hana Bank）來台設立分行，因為疫情延宕多時後，確定將在4月25日開業。圖／取自韓亞銀行

金管會晚間說，去年6月核准韓商韓亞銀行（KEB Hana Bank）來台設立分行，因為疫情延宕多時後，確定將在4月25日開業，在韓劇男星加持下，是否會掀起外銀圈一波韓流風，引發市場關注。

韓劇「來自星星的你」男主角都敏俊（由金秀賢飾演）多年前曾代言韓亞銀行，當時曾掀起外國人在韓亞銀行兌換韓幣熱潮，2014年金秀賢來台辦粉絲見面會，門票開賣不到一小時秒殺，2020年金秀賢再度幫韓亞銀行拍了一部廣告，同樣被網友熱議。

去年韓亞銀行首度來台設點時，就引起市場關注，銀行局副局長林志吉說，原先韓亞銀行是計畫2月底開業，但因疫情打亂了計畫，讓韓國人員進出卡住，因此再申請延長開業時間，目前開業時間訂在4月25日。

據當時韓亞銀行來台設點的規劃，韓亞銀行想提供在台韓商服務，也想參與國內大型企業聯貸案、台韓商機和大中華佈局等，也都是韓亞銀行登台設點的考量。

金秀賢 疫情

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