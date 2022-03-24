聯邦投信 奪金鑽獎2項殊榮

聯邦投信於第25屆傑出基金「金鑽獎」勇奪2項殊榮，分別是聯邦中國龍基金獲「大中華股票基金類別3年期」獎、聯邦環太平洋平衡基金獲「環球平衡型基金類別3年期」獎，專業實力備受肯定。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，資產管理經營非一蹴可幾，去年全球金融市場因新冠疫情與通膨升溫壓力下備受考驗，然聯邦基金展現投資團隊扎實穩健的研究操盤能力與平衡投資機會與風險控管的實力，持續為投資人締造佳績，此次「聯邦中國龍基金」及「聯邦環太平洋平衡基金」首度獲得海外基金獎，顯示了聯邦投信投資研究團隊實力的精進。

在這樣高度變動的格局當中，今年脫穎而出的金鑽獎贏家，某種程度代表了基金操盤團隊快速掌握新局的資產管理能力；股票投資研究部主管林建良表示，俄烏戰爭、歐美對俄羅斯的經濟制裁等拖累全球股債市跳水，也對俄羅斯經濟造成實質衝擊，國際油價更應聲走高，但我們反而要瞄準全新階段的投資機會。

林建良認為，以亞太區經濟體來看，台灣因疫情控制得宜，經濟持續成長、基本面佳，是相對看漲的投資市場之一，但台股目前隨著國際情勢演變在調整，加上台股為淺碟型市場，訊息愈紛雜、不確定性愈多，台股受波及程度則愈大，預料短期很難走出盤整格局。但若以中長期來看，4月後有許多變數可望明朗化，在經濟持續成長下，股市有機會呈現波動式上漲，在多頭架構拉回之際就是良好的買點。