2月國銀房貸和土建融年增探15個月新低 兩大原因曝光

據金管會最新統計，2月國銀承做房貸、土建融餘額合計12兆609億元，較去年同期僅成長10.09%，年增成長力道是2020年底來、15個月的新低紀錄，顯示政府打炒房措施見效，讓房貸和土建融已開始踩煞車。

銀行局副局長林志吉說，2月國銀房貸和土建融年增率走低，有兩大原因，一是2月過年、交易天數減少，二是，相關部會對不動產貸款措施，已經逐步顯現效果「年增率下降是符合金管會期待」。

據金管會統計，2月國銀承做房貸餘額8兆8533億元，土建融餘額3兆2076億元，合計12兆609億元，較1月仍增加465億元，年增率為10.09%。

若以年增率來看，2月國銀房貸餘額8兆8533億元，年增率9.22%是四個月新低，土建融餘額3兆2076億元，年增率12.55%僅較上月略增0.01個百分點，銀行主管說，主因是2月有去年底、和1月後續撥款量所致。

銀行主管說，房貸和土建融餘額本來就會一路墊高，主因是國銀每月房貸攤還量追不上新承做量，其次，房價一路墊高，國人借房貸金額自然攀升，房貸餘額也就愈滾愈大。