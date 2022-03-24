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富達國際培育金融人才 2022年實習生招募計畫開跑

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

富達國際2022年台灣區實習生招募計畫自即日起正式開跑，歡迎全台灣各大專院校、不限科系之大學生及研究生報名申請。

富達國際深耕台灣超過35年，長期透過投資專業為客戶提供財務解決方案及退休計劃，偕同台灣投資人創造更美好的財務未來，同時積極培育在地青年學子，共同為提升台灣未來優質金融人才而努力。

有別於短期暑期實習，富達實習生計畫提供為期12個月給薪的在職訓練，讓實習生可以實地了解包括機構法人投資、零售通路業務、投資管理、產品規劃、品牌與產品行銷等各部門的專業與職掌，奠定紮實的金融產業實務經驗，實習期間亦將透過目標設定，以及主管不定期地審核及給予指導，更有效提升專業能力及工作技巧，獲得全方位的學習。

此外，富達國際身為全球性的企業，實習生計畫亦結合全球資源，打造國際化金融人才培訓平台。實習生除了參與富達台灣的專案，也必須經常與跨國的高階主管、團隊、以及國際實習生進行討論與交流，幫助建立國際觀及擴展視野，同時深刻感受富達的企業文化與價值觀。

富達投信總經理曾秋美表示：「富達向來非常重視人才培育與建立多元共融文化，多年來透過實習計劃積極培育在地青年學子，期能幫助有志投身金融業的年輕人，早一步開始個人職涯的規劃，為金融業注入成長動能。我們也提供畢業新生正職的工作機會，鼓勵實習生畢業後繼續在富達發展，持續邁向更專業的金融職涯。」

實習 金融業

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