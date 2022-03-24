國泰投信於第25屆「金鑽獎」 獲2項大獎殊榮

2021年金融市場動盪起伏，國泰投信依舊憑著實力堅強的投研及經營團隊拿下第25屆傑出基金「金鑽獎」2項大獎肯定與2項入圍。

國泰全球積極組合基金五度獲得評審團肯定，拿下共同基金中「海外基金獎-跨國投資組合型平衡型基金」大獎。而國泰臺灣加權反1 ETF也二度贏得「ETF基金獎-反向型」殊榮；此外，國泰股利精選30 ETF、國泰5Y+新興債ETF也入圍ETF基金獎。公司ETF及基金產品連年獲得金鑽獎肯定，佳績有目共睹！

國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，本次金鑽獎獲獎名單中，國泰投信所獲獎項擴及各式商品，包括低波動+高股息且採Smart Beta智能策略選股的主題式ETF「國泰股利精選30」、固定收益型的國泰5Y+新興債ETF，以及反向型的國泰臺灣加權反1 ETF，近年來致力將ETF商品朝多樣化發展，滿足投資人的需求，且創新產品及趨勢掌握如電動車、5G、ESG等，樣樣領先市場並接軌國際趨勢，如今各類商品都受肯定，是莫大榮耀。

在主動式基金操作管理上，國泰全球積極組合基金屢次在海外基金獎中脫穎而出。國泰投信投資型商品部協理粘逸尊表示，研究分析團隊總致力掌握市場脈動，爭取獲得貼近市場的第一手資訊，這檔基金配置是以股票基金為主，尋求在適度的投資風險下，追求報酬極大化，同時以貨幣市場及固定收益基金作為搭配，透過主動式操盤及團隊長年穩健的投資策略，協助投資人發掘投資利基並走過市場多空，為5度獲獎之關鍵。