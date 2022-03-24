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票券業看政府房市管控力度：房價是否因升息降溫成關鍵

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

金管會持續打炒房，票券業成關注重點，金管會希望進一步避免資金過度流向不動產，去年研訂票券金融公司對不動產業保證餘額占保證總餘額之比率，不得超過30%。金管會是否有可能再加大力度，以避免票券業資金偏向不動產，票券業認為，政府手中握有相當多工具，目前央行已經升息1碼（1碼為0.25個百分點），但此次並沒有推出第五波信用管制措施，就得觀看台灣房價上漲速度是否有因此減緩。

金管會去年訂定標準，希望票券業對不動產業保證餘額佔總保證餘額比重不得超過30％，據了解，目前有部分幾家票券業超過30％，但也有票券業者已經低於30 %。華票回應，目前並未超過金管會的比例天花板，目前比重約落在28％、29％

票券業認為，目前通膨猛烈，央行已經啟動升息1碼，跟進美國腳步，但預期央行升息壓力不像美國一樣大，因為台灣經濟成長仍有其基本面，CPI是否會持續惡化，則是觀察台灣央行後續升息腳步的發展關鍵，估計上有1.5碼到2碼的升息空間。

金管會 升息 央行

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