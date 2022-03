中國信託 獲頒IDC亞太金融創新獎2022特別獎

中國信託商業銀行持續推展數位轉型,積極發展創新金融服務,榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)頒發金融創新服務獎(Financial Insights Innovation Awards, FIIA)肯定,以數位轉型策略及卓越進程勇奪亞太區金融創新獎2022特別獎(FIIA 2022 Special Award)殊榮,連續八年獲IDC頒發亞太區域級獎項,肯定服務數位化及技術創新的實力。

主辦單位表示,儘管近年來面對環境的風險和不確定性,中國信託銀行大規模數位轉型及導入創新技術,成功驅動科技平台現代化,提升整體銀行效能。

中信銀行總經理陳佳文指出,很榮幸作為台灣唯一獲頒特別獎之銀行,展示中國信託數位化成果及核心現代化的決心被國際所肯定,未來將持續追求創新,給予客戶最好的金融體驗。

頒獎典禮昨(23)日於新加坡濱海灣金沙會展中心舉行,由中信銀行資深副總經理暨新加坡分行行長許維銘代表受獎。

中信銀行創新金融科技,積極發展全方位數位金融服務,透過場景金融串接多元消費生態圈,異業結盟推出LINE Pay 聯名卡、結合錢包與APP的中油Pay,更與Apple策略合作,率先採用 Apple Business Chat創新金融服務,打造手機原生金融服務體驗,共創跨領域、跨產業新模式,且將數位科技導入全台152家分行及數位通路,讓客戶隨時隨地以最方便、最舒適的方式,享受無所不在的金融服務。

Digital End-to-End以客戶視角,運用數位科技改造銀行內部作業流程,更流暢高效,包含智能理財服務「智動 Go」、結合消費行為與小額定期投資的「嵐山豬豬」等創新服務,帶來有感、賦予顯著價值的客戶旅程,實現數位轉型願景。

FIIA金融創新服務獎由全球著名的資訊科技、消費科技諮詢顧問公司IDC舉辦,今年收到超過120份以上的申請資料,依據技術核心基礎架構、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)及數據應用等三大指標進行評分過去18個月內導入的專案,中信銀行以創新技術改善服務流程,拓展金融服務生態圈,獲頒亞太金融創新獎2022特別獎。

中信銀行曾以前瞻的金融科技技術及創新商業模式,連續八年榮獲IDC肯定,包括:亞太20大最佳銀行(The 20 Best Banks in Asia/Pacific)、亞洲最佳銀行(Best Bank in Asia)、亞洲最佳創新銀行(Asia's Most Innovative Bank)、亞洲最佳開放銀行(Asia's Most Open Bank)、亞太最佳貸款服務銀行(Asia’s Leader in Loans)等大獎。

中信銀行將持續以顧客需求為核心,積極朝「台灣第一、亞洲領先」區域型銀行目標邁進。