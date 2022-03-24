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別讓振興五倍券睡著了！兆豐統計數位綁定近20%沒花完

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲。記者/仝澤蓉攝影
兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲。記者/仝澤蓉攝影

你的振興五倍券用掉了嗎？振興五倍券使用期限即將在今年4月30日截止，根據兆豐銀行內部統計，目前數位綁定兆豐卡的戶數（含台灣Pay及實體信用卡）總計約8.7萬戶，其中有19%尚未刷達5000元，換言之，有將近二成的晚鳥得趕在倒數一個月內趕緊消費，把5000元額度花光。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，自去年10月8日振興券上路以來，截至今年3月11日為止，兆豐卡友綁定振興券的消費總筆數已高達將近144萬筆，其中綁台灣Pay的每戶平均交易金額約7,700元，實體信用卡更高達4萬6,000元，等於平均每月消費達9,100元，高於兆豐全行有效卡每月平均交易的5,500元，這說明振興券確實有效帶動民眾消費與銀行的信用卡簽帳金額，促進經濟活絡，同時也成功推廣台灣Pay，讓政府持股的支付工具更廣泛被使用。

為了提醒晚鳥們不要讓自己的權益睡著了，兆豐銀行表示，手中仍有券者，佈防把握勞動部推出的加碼優惠，只要持振興券到全國1,500個指定店家消費，都可以加碼50％的額度，升級為1.5倍的購物金。

例如200元可以到店家購買300元的商品、500元則可買750元的商品，5,000元更能瞬間變成7,500元，而且不論是紙本、信用卡、電子票證或是行動支付，只要綁定振興券就都適用。

此外，台灣Pay近期也推出不少新活動，如4月底前至年青人眼鏡單筆滿千元現折150元、丁丁藥局滿2千享2百元回饋、卡多摩嬰童館滿1千元享200元回饋，刷卡還有2%回饋，振興晚鳥們都可多加把握，將效益最大化。

兆豐銀行 信用卡 振興券

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