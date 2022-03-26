加密貨幣熱度持續延燒 比特幣人氣不減

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「加密貨幣」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大加密貨幣交易平台網路聲量排行，以及人氣加密貨幣種類前五名有哪些。

近年來區塊鍊技術愈趨發達，加密貨幣也跟著崛起，許多投資客看好前景，帶動市場的投資熱潮，加密貨幣的應用範圍也隨之拓展，甚至近期烏俄戰爭湧入的善款中，許多人為了避免當地貨幣因戰爭導致匯率波動，因此選擇以加密貨幣捐款。

交易所首重信用保障、這家還支援中文客服

觀察網友熱議的加密貨幣交易平台，發現「Binance幣安」討論度居冠，Binance除了是世界上最大的交易平台外，因使用操作直覺，且其身份認證的程序也相較於其他交易平台簡便，因此是許多網友的首選平台之一，常見網友請益「幣安真的好用嗎？」，每每引來網友回覆表示「全球最大欸，安全信用還是比其他家有保障」，也有網友認為「手續費滿低的啊，而且幾乎每種幣都有」，表示該平台不僅選擇眾多，且安全信用有保障，適合新手投資客入門使用。

5大人氣加密貨幣交易平台網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「Coinbase Pro」近來則因「身份監管」問題受到兩極化討論，如有網友就抱怨「Coinbase Pro打著監管嚴格的旗號讓人信任，但錢一轉進去根本領不出來」，表示該平台因身份認證嚴格，因此帳號容易遭官方封鎖，提醒其他民眾在使用上還需特別留意，但也有網友認為「嚴格稽查沒什麼不好吧，都做到這麼大了，當然身份監管要做好」，表示多一層保障並無不妥；而近年崛起的「Bybit」則因「介面操作簡單又有中文客服」的使用體驗，讓不少網友推薦表示「客服中文可通真的很讚」、「客服很穩，推」。

若觀察最受熱議的加密貨幣，可發現「比特幣」依舊熱度不衰，且近期薩爾瓦多政府大量購入比特幣，更將其作為法定貨幣，消息一出迅速引發討論，然而隨著比特幣有走低的趨勢，也讓部分網友表示「這真的是總統帶頭賭博」、「真的賠大了欸，人民倒楣」，但也有民眾認為「沒那麼糟啦，再放久一點會漲回來」、「滿有遠見的啊，比一般法幣不容易泡沫化」等。

5大人氣加密貨幣種類網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

與此同時，「以太幣」也是不少網友除了比特幣之外，會考慮進一步投資挖礦的熱門選擇，如有網友請益「長期投資到底要選比特幣還是以太幣？」，引發熱議，有人表示「比特幣有點後繼無力耶，我會選以太幣」、「我自己是存以太幣啦」，但也有人回應「加密貨幣這種東西根本說不準啦，要大量投資真的心臟很強」，認為大家在投資前還是需了解其中的潛在風險。

雖然近年加密貨幣投資熱度持續延燒，但民眾在投資加密貨幣前，還是要自己做好功課，並且審慎理財，切勿跟風買入，事前了解其中風險，謹慎投資！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》