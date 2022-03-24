快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

永豐首募專攻綠色金融MA 同步廣徵8領域人才、年薪百萬

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐銀行「2022儲備幹部計畫」（Management Associate Program）最終場徵才說明會今（24）日登場，由永豐金控總經理朱士廷率領高階主管分享金融未來趨勢及公司發展策略，吸引全台逾300名學子熱情參與。永豐金控人資長廖家宏表示，因應金控「數位、跨境、永續、整合」四大策略主軸，今（2022）年銀行預計招募8大領域、共60名MA，培訓期間月薪6萬元起，保障年薪百萬。為深耕綠色金融，今年首度鎖定具備永續發展與創新思維的未來新秀，攜手新世代接軌全球。

除綠色金融商品規劃設計外，廖家宏表示，資訊資安系統開發與維運、中小企業客群經營、金融交易、風險管理、商品設計、行銷企劃、數位規劃及營運管理等，均廣邀金融、管理及資訊科技等多元跨領域人才加入。

永豐銀行表示，上述各領域的主管於說明會中與學子面對面互動交流，現場參與者除實際了解各金融產品發展規劃外，也深入諮詢職涯發展方向；MA學長姐則分享跨域專業與創新思維，及工作與生活的平衡，突顯永豐扮演可盡情揮灑、協助成長茁壯的舞台。

廖家宏指出，具備多益（TOEIC）成績750分以上，碩士以上學歷且工作經驗2年內的社會新鮮人均可報名參與；錄取後，接受長達1.5年完整且紮實的訓練，透過三大培訓系統，包括金融專業課程訓練、營業單位第一線實作及總行跨部門跨領域輪調，展開豐富的金融旅程。履歷投遞截止日至3月28日。除MA召募外，永豐銀行全年預計徵才850名，包括金融相關背景，也歡迎資訊科技人才一同加入。

永豐銀行 永豐金控

延伸閱讀

永豐金列道瓊永續世界指數

永豐銀挺醫護信貸1.45%起 健保快易通APP優化申貸流程

黎明高中學生英文多益二度滿分 她大方分享竅門

永豐首席黃蔭基：估台灣6月升息 打炒房措施將加嚴

相關新聞

台彩去年賣出1,317億元 連十年超過千億元

台灣彩券公司今（24）日表示，去年公益彩券整體銷售業績達新台幣1,317.1億元，較前年的1,290億元成長2%，創下近...

星展微電影重視疫情後身心健康 銀行推未來辦公模式FoW

新冠疫情在全球已延燒兩年，隨著疫苗逐漸普及和疫後生活的重建，社會經濟活動雖然再次步上軌道，但居家辦公、與家人分隔兩地的生...

新台幣午盤貶4.9分 暫收28.60元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.60元，貶4.9分，成交金額8.53億美元

回溫了！勞資對Q2景氣偏樂觀 企業加薪意願創四年新高

台灣防疫有成，「疫情黑天鵝」對經濟衝擊趨緩，因此從企業主到上班族，該如何看待未來前景？yes123求職網「虎年第二季景氣...

新台幣開盤貶4.9分 為28.60元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.60元開盤，貶4.9分。

公司經營暨永續發展協會 將舉行兩場大型研討會

中華民國公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華表示，為彰顯協會的服務功能，並提升協會能見度，今(2022)年協會將主動出擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。