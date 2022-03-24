永豐首募專攻綠色金融MA 同步廣徵8領域人才、年薪百萬

永豐銀行「2022儲備幹部計畫」（Management Associate Program）最終場徵才說明會今（24）日登場，由永豐金控總經理朱士廷率領高階主管分享金融未來趨勢及公司發展策略，吸引全台逾300名學子熱情參與。永豐金控人資長廖家宏表示，因應金控「數位、跨境、永續、整合」四大策略主軸，今（2022）年銀行預計招募8大領域、共60名MA，培訓期間月薪6萬元起，保障年薪百萬。為深耕綠色金融，今年首度鎖定具備永續發展與創新思維的未來新秀，攜手新世代接軌全球。

除綠色金融商品規劃設計外，廖家宏表示，資訊資安系統開發與維運、中小企業客群經營、金融交易、風險管理、商品設計、行銷企劃、數位規劃及營運管理等，均廣邀金融、管理及資訊科技等多元跨領域人才加入。

永豐銀行表示，上述各領域的主管於說明會中與學子面對面互動交流，現場參與者除實際了解各金融產品發展規劃外，也深入諮詢職涯發展方向；MA學長姐則分享跨域專業與創新思維，及工作與生活的平衡，突顯永豐扮演可盡情揮灑、協助成長茁壯的舞台。

廖家宏指出，具備多益（TOEIC）成績750分以上，碩士以上學歷且工作經驗2年內的社會新鮮人均可報名參與；錄取後，接受長達1.5年完整且紮實的訓練，透過三大培訓系統，包括金融專業課程訓練、營業單位第一線實作及總行跨部門跨領域輪調，展開豐富的金融旅程。履歷投遞截止日至3月28日。除MA召募外，永豐銀行全年預計徵才850名，包括金融相關背景，也歡迎資訊科技人才一同加入。