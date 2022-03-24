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西柏將買回庫藏股 擬配發3元股息、殖利率4.9%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

西柏（3541）公告計畫買回庫藏股轉讓股份予員工，預定買回日期為3月24日至5月23日，買回區間價格為45至80元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

該公司也公告將配息現金3元，以今（24）日收盤價61.1元計算，殖利率為4.9%。

西柏指出，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.41%。

該公司2月合併營收為1.35億元，年增7.23%，累計前二月營收為3.01億元，年增24.3％。西柏去年營收為16.6億元，每股純益為3.38元，優於前一年的2.35元，全年毛利率回升至39%。

西柏科技致力研發設計及製造訊號源到顯示螢幕中間的影音延伸、分配、格式轉換等專業影音產品，近年來更將專業影音多年的基礎發展高效能會議室、智慧教學、零售展示以及醫療影像整合之垂直市場。

西柏 營收

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