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星展微電影重視疫情後身心健康 銀行推未來辦公模式FoW

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
星展銀行。圖/聯合報系資料照
星展銀行。圖/聯合報系資料照

新冠疫情在全球已延燒兩年，隨著疫苗逐漸普及和疫後生活的重建，社會經濟活動雖然再次步上軌道，但居家辦公、與家人分隔兩地的生活模式，也讓許多人面對不同以往的壓力。因此，最新星展微電影《Sparks點亮星光》第二季第九集「被忽略的危機」，特別以心理健康為主題，呼籲大眾不要輕忽情緒和健康警訊，重視疫情下被忽略的身心危機。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，確保員工身心健康是公司永續營運的基石。為了讓員工擁有更數位化和具彈性的工作體驗，星展銀行（台灣）持續執行未來辦公模式「Future of Work」（FoW），於符合法規前提下，員工總工時最高40%可採取居家辦公，另外60%則在辦公室工作。同時，為了讓員工充分適應不同辦公模式並保持良好的身心狀態，星展銀行（台灣）除提供各項遠距辦公教育訓練和24小時技術支援熱線外，亦和張老師基金會合作匿名心理諮商服務，並舉辦包含減壓呼吸練習、伸展冥想等講座，照顧員工的工作環境與健康。

新冠疫情改變了人們的生活，也重新定義了人與人之間的距離與互動方式。隨著面對面溝通交際的機會減少，許多人因為欠缺人際連結或情感支援，無法適當抒發壓力而身心俱疲，卻輕忽了失眠、易怒、專注力降低等情緒警訊，導致身心危機。星展微電影因此刻劃獨自照顧失智母親的星展員工，在家庭照護與工作間奔波，最後在同事的關懷和社會企業幫助下重拾生活品質的溫馨故事。

本集星展微電影改編自星展基金會陪伴輔導的新加坡社會企業Homage的真實故事。隨著亞洲人口快速老化，長者照護成為重要的社會議題。Homage聚焦健康科技，媒合護工與被照顧者，在提供護工就業機會的同時，緩解照護者的壓力。

星展微電影自推出後即獲得廣大迴響，第2季自2019年推出以來，前8集影片在亞洲已累積超過3.59億次點閱。透過社會企業的真實故事，星展也期望激勵社會大眾共同關注包含剩食、身心健康、社會與性別平權、塑膠汙染等永續相關議題，發揮正面影響力。

微電影 疫情 星展銀行

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