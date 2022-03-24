回溫了！勞資對Q2景氣偏樂觀 企業加薪意願創四年新高

台灣防疫有成，「疫情黑天鵝」對經濟衝擊趨緩，因此從企業主到上班族，該如何看待未來前景？yes123求職網「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，企業對Q2景氣升溫樂觀度為+25.2%，「樂觀度」終止連三季的「負數」轉正，而且與去年同期的+26.6%接近。另外八成九企業打算徵才，更有58%計畫調薪，比例明顯高於去年同期的42.2%，創四年新高，

根據yes123求職網調查發現，與今年第一季相比，展望第二季景氣，企業樂觀度持續上揚！即使還有50.7%持平看待，樂觀的比例為37.3%，悲觀的佔12%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+25.3%，對比去年同期為+26.6%，「樂觀度」已相去不遠；相較上一季「淨樂觀比例」是+23.3%，企業方面保持「偏正向」看法，顯見資方預估景氣正在復甦當中。

至於勞工端，依舊小心面對，受訪上班族持平看待的有56.5%，樂觀的佔24.9%，悲觀看待的有18.6%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+6.3%，去年同期則為+11.3%；相較前季是-2.6%，「樂觀度」終止連三季的「負數」轉正。

對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網調查顯示，合計有五成八(57.8%)企業在今年第二季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的42.2%，雖然創四年新高，但仍低於2018年第二季的64.4%。其中又分成了：46.7%計畫「績效加薪」；僅有11.1%才是計畫「全面加薪」。對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.4%。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有三成七(36.6%)的企業在第二季「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的30.2%，反彈至三年新高水準，但仍低於2019年第二季的38.7%。這當中又分成：24.3%為「平均金額沒有比去年同期高」；12.3%為「平均金額比去年同期高」。

整體來說，高達八成九(89.3%)的企業在今年第二季有徵才計畫，比例略高於前一次調查(Q1調查比例為88.2%)，也多於去年Q2的83%，創下九年以來同期新高。

以「產業別」進行交叉分析，2022年Q2企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有：「科技資訊」(97%)、「傳統製造業」(94.9%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(92.5%)，以及「營建與不動產」(92%)、「運輸與物流倉儲」(90.5%)。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺開出的薪資？本次調查顯示，企業平均提供的月薪條件，落在3萬6920元，多於前季(Q1)調查時的3萬6272元，也高於去年第二季的3萬6227元，更創下九年以來同期新高。