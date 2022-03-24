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美國REITs買點到 股利成長率高達8%

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

國內規模最大的REITs基金-台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)再次榮獲第25屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化型」_三年期獎，這也是該基金第五度榮獲金鑽獎肯定。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，俄烏衝突加重市場不確定性，但REITs本身是美國內需產業，相對不受國際影響，且分析師預估今年股利成長率高達8%，高息防禦特性反而能吸引資金，加上目前美國REITs股價較淨值(P/NAV)折價14%，評價來到近一年新低，深具物美價廉優勢，正是逢低布局絕佳買點。

台新北美收益資產證券化基金長期以來獲獎不斷，在金鑽獎部分，除了本（25）屆獲獎外，歷年來得獎紀錄包括2010年獲13屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化型」_三年期獎； 2011年獲14屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化型」_三年期獎；2012年獲15屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化型」_三年/五年期獎；2017年獲第20屆傑出基金金鑽獎_「不動產證券化基金」_十年期獎。在《指標》基金獎方面，榮獲「2019《指標》台灣年度基金同類型最佳表現獎_同級最佳」;「2020《指標》台灣年度基金同類型最佳表現獎_同級最佳」以及「2020《指標》台灣年度基金同類型最佳表現獎_定期定額最佳」。

李文孝表示，近期因為俄烏戰爭爆發，全球資產價格劇烈震盪，若升息循環開始，可能也會加大市場波動性，此時資金有機會回流高息收、高股息資產，美國REITs最大優勢在股利成長率隨著通膨而上升，美國REITs企業隨著財報及今年展望公布，開始上調股利發放預期，預估今年整體股利成長率可提高8%，明後年再繼續提高，股利率提高後對REITS吸引力將提升，並可提高資產配置的抗震能力。

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