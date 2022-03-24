公司經營暨永續發展協會 將舉行兩場大型研討會

中華民國公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華表示，為彰顯協會的服務功能，並提升協會能見度，今(2022)年協會將主動出擊，預計全年將舉辦二場大型座談會；另外，規畫每季舉辦一場午餐演講會，邀請企業家或專家來分享相關經驗。同時配合協會取得證交所公司治理中心董監進修機構之認可，也將多舉辦相關教育訓練課程。

黃顯華表示，最近國際政經情勢多變，讓部份企業對未來感到茫然，不知何去何從，因此，中華民國公司經營暨永續發展協會預計和福邦證券公司、中小企業總會等單位合辦一場企業如何有效運用資本市場座談會，擬邀請多位專家擔任主講人及與談人，從未上市櫃公司及已上市櫃公司，該如何運用資本市場的資源，規畫自身的發展藍圖，從不同的面相廣泛的交換意見，進而提供企業永續發展之經驗分享；座談會內容亦將涉及對政府的建言，例如：上市上櫃的把關與監理，是否應與時俱進，隨著環境不同而適時的開放、調整等。

黃顯華表示，由於企業單打獨鬥的時代已經過去，企業要提升競爭力，尤其是國際競爭力，必須以打群架的方式因應；致於如何打群架？事涉策略聯盟、M&A等，因此，第二場座談會的主題，將以「企業整併」為題；福邦證券公司近年協助國內各大企業集團進行合併的實務經驗，將可分享給有需要的企業參考。

除了大型座談會之外，黃顯華表示，公司經營暨永續發展協會今年也將廣邀各產業的專家，舉行午餐演講會，以分享寶貴的企業經營、公司治理經驗；今年預計每季舉辦一場午餐演講會，已邀請山富旅行社董事長陳國森，以「旅遊業的經營心法，以及疫後的旅遊市場」為題，擔任一場午餐演講會的主講人。

配合申請證交所公司治理中心董監進修機構認證，中華民國公司經營暨永續發展協會3月22日會員大會，也通過部份組織章程條文修正。黃顯華表示，有鑑於最近有些公司董監、高階主管不慎誤踩紅線，而觸犯內線交易，很多都是多一分小心，就可以避免掉的，因此，他將以本身的工作經驗，開課講授「企業董監、高管對證券監理的認識與瞭解」，讓大家對證券監理有較深刻的認識，也避免因一時不慎而誤觸法網。