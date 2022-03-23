台灣人熟齡三大擔憂 最怕突然生病

針對台灣高齡社會帶來的醫療與長照需求，中信銀行（2891）攜手「康健雜誌」針對20歲至75歲民眾對幸福的自覺程度以及熟齡生活的擔憂，進行「大人的幸福曲線」網路大調查，發現三大痛點，分別為擔心突然生病、對退休生活感到徬徨，以及不知如何規劃時間與財富。

中國信託銀行提醒，若想克服三大痛點，應把握及早準備、建構財務安全感以及保障資產安全三大祕訣，積極掌握熟齡幸福機會。

「大人的幸福曲線」熟齡社群平台「大人社團」與中信銀行合作，針對台灣20歲至75歲逾1,200位民眾進行調查，結果發現73%受訪者擔心突然生病，19%受訪者對於退休生活徬徨，不知如何規劃時間與財富，8%受訪者擔心孤獨終老。

健康狀況方面，47%受訪者擔心拖累家人，33%擔心無福享受人生，20%憂心耗盡個人資產。

中信銀行建議，適當的財務規劃，幫助自己從容面對熟齡生活，財務準備則需全方面思考，包含資金來源、目的與用途、財富工具與風險管理，依不同階段適時調整，自身及家人需求皆應納入規劃。

針對安度熟齡生活的財務準備，中信銀行則建議依不同人生階段規劃預做準備，增加退休所需財富的獲利空間。30至40歲，記得規劃基礎醫療保障與轉嫁家庭責任風險；40至50歲，提早考慮重大傷病、長照險等老後醫療需求；50至65歲，著重建構財務安全感、轉嫁長壽風險與退休後的金流；65歲以上，釐清自身財務準備目標，善用信託達到資產保全。