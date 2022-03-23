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彰銀連三年獲「信保金質獎」 成中小企業後盾

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
彰銀連三年榮獲「信保金質獎」殊榮，由金管會副主任委員邱淑貞（左）頒發，彰化銀行總經理周朝崇（右）代表領獎。圖／彰銀提供
彰銀連三年榮獲「信保金質獎」殊榮，由金管會副主任委員邱淑貞（左）頒發，彰化銀行總經理周朝崇（右）代表領獎。圖／彰銀提供

彰化銀行力挺中小企業，積極辦理信保基金業務備受肯定，今（23）日於經濟部、金管會及中小企業信用保證基金共同舉行的「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「信保金質獎」、「促進政策推動獎」、「紓困振興獎」及「協處企業獎」等獎項殊榮。

中小企業是台灣經濟發展的重要根基，也是國家政策推動的重點，為能穩固中小企業營運基礎、協助其持續提升國際競爭力，財團法人中小企業信用保證基金自成立以來，對於中小企業的輔導與融資向來不遺餘力，並為能鼓勵金融機構多加支持中小企業的信保業務，每年度特別設立獎項及獲獎機構專屬保證措施，以表揚積極推動相關業務的金融機構及經理人員。

在獎項中，「信保金質獎」為鼓勵金融機構加強辦理中小企業融資並兼顧授信品質的主要獎項，而「促進政策推動獎」及「紓困振興獎」等特別獎項，則為感謝金融機構積極配合政府各項政策而設。

今年度獲頒「信保金質獎」的金融機構共7家，其中彰化銀行在信保基金業務的推動上，可謂屢獲佳績。繼2019年榮獲「信保夥伴獎」後，自2020、2021至2022年，已連續三年勇奪「信保金質獎」，今年更同時獲頒「促進政策推動獎」、「紓困振興獎」及「協處企業獎」，顯示彰化銀行積極支持國家政策，力挺中小企業，並善盡企業社會責任的努力成果。

彰銀（2801）透過金融資源的引導與金融專業服務，協助國家紓緩疫情衝擊，強化重點產業及重大建設的發展動能，落實責任金融的理念精神。此外，彰銀近來也積極投入ESG領域的發展，接軌國際力行永續發展目標，除由日常營運落實節能減碳、綠色採購、綠建築等理念外，在授信業務方面，亦大力推廣綠能產業、太陽能設備貸款及永續績效連結授信的融資。

同時，彰銀也關注到社會少子化及高齡化的發展趨勢，推動購建長照機構、以房養老及安養信託等金融商品，響應政府政策，促進社會健全平衡的發展，持續發揮其在金融業的公共性及影響力。

彰化銀行 減碳

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