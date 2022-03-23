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第25屆金鑽獎 國泰投信主、被動基金皆獲獎

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
國泰投信ETF及共同基金奪下傑出基金金鑽獎共2大獎及2項入圍，量化暨指數事業處副總經理鄭立誠(右)、投資型商品部協理粘逸尊(左)，親臨頒獎現場榮耀領獎。圖／國泰投信提供
國泰投信ETF及共同基金奪下傑出基金金鑽獎共2大獎及2項入圍，量化暨指數事業處副總經理鄭立誠(右)、投資型商品部協理粘逸尊(左)，親臨頒獎現場榮耀領獎。圖／國泰投信提供

2021年金融市場動盪起伏，國泰投信依舊憑著實力堅強的投研及經營團隊拿下第25屆傑出基金「金鑽獎」2項大獎肯定與2項入圍，佳績有目共睹。在共同基金獎項，國泰全球積極組合基金5度獲得評審團肯定，本次拿下「海外基金獎-跨國投資組合型平衡型基金」大獎；ETF獎項中，國泰臺灣加權反1 ETF（00664R）2度贏得「ETF基金獎-反向型」殊榮；此外，國泰股利精選30、國泰5Y+新興債也入圍ETF基金獎。

全球ETF市場欣欣向榮，國泰投信掌握趨勢、積極發行ETF商品，從台股原型、固定收益型、槓反型到主題型ETF等商品應有盡有，提供投資人在中長期投資布局及避險上有更多元的選擇，截至2022年2月底，共發行36檔ETF，規模達新台幣3,622億元，為台灣規模第二大的ETF發行商。

國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，本次金鑽獎獲獎名單中，國泰投信所獲獎項也擴及各式商品，包括低波動+高股息且採Smart Beta智能策略選股的主題式ETF的國泰股利精選30（00701）、固定收益型的國泰5Y+新興債ETF（00726B），以及反向型的國泰臺灣加權反1 ETF。

近年來致力將ETF商品朝多樣化發展，滿足投資人的需求，且創新產品及趨勢掌握如電動車、5G、ESG等，樣樣領先市場並接軌國際趨勢，如今各類商品都受肯定，是莫大榮耀。

在主動式基金操作管理上，國泰全球積極組合基金屢次在海外基金獎中脫穎而出。國泰投信投資型商品部協理粘逸尊表示，研究分析團隊總致力掌握市場脈動，爭取獲得貼近市場的第一手資訊，這檔基金配置是以股票基金為主，尋求在適度的投資風險下，追求報酬極大化，同時以貨幣市場及固定收益基金作為搭配，透過主動式操盤及團隊長年穩健的投資策略，協助投資人發掘投資利基並走過市場多空，為5度獲獎之關鍵。

國泰 ETF

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