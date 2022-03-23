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台新金30周年慶 董座吳東亮兩度感性哽咽落淚

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
台新金控30周年慶，董事長吳東亮和夫人彭雪芬共同出席周年慶活動。記者仝澤蓉/攝影
台新金控30周年慶，董事長吳東亮和夫人彭雪芬共同出席周年慶活動。記者仝澤蓉/攝影

台新金控（2887）今（23）日舉行30周年慶，董事長吳東亮致詞時，提到1992年成立以來，從一家銀行，陸續併購證券、保險，建構完整金控版圖，兩度感性哽咽落淚。

30年來台新金不斷透過併購方式壯大版圖，是台灣合併案最多的公司，但也一度踢到鐵板，最令吳東亮糾結的，莫過於彰銀（2801）經營權之爭，歷經17年，最終選擇放下，讓吳東亮也從當年的一頭黑髮，但現在滿頭白髮，金控成立30周年，勢必內心百感交集。

關於彰銀持股，台新金總經理林維俊表示，台新跟金管會承諾，六年內會把彰銀部位全部都處分掉，這個承諾沒有改變，從2021年6月30日開始算，「六年後也就是到2027年中以前，我們會把彰化銀行的股份通通都處分掉」。

台新已經出清大約彰銀2%持股，目前佔比仍逾20％，林維俊說，會分三個不同工具，第一個交換債，第二特別股，第三現股採用盤後鉅額交易方法處理。

以第一次去年的出清，就是用盤後鉅額交易方法處理掉兩趴多，最近可能要發行一個交換債EB，用交換債方法處理掉一部分，林維俊說，「我們會慢慢的以不影響價格為原則，慢慢穩健處理彰銀部位」。

台新金放手彰銀之後，去年順利取得保德信人壽，更名為台新人壽，林維俊表示，台新人壽目前表現非常好，尤其在銀行通路，這半年多來已經推出相當多的新產品，在銀行保險成長非常快速，也正在規劃其他不同通路，他相信，給台新人壽一點時間，他一定會交出一張非常漂亮的成績單，至於原本保德信人壽首年度保費在23家壽險敬陪末座的情況，也已經所有改善，目前台新人壽排名在中段，不再是末段了。

台新金控30周年慶，董事長吳東亮和夫人彭雪芬共同出席周年慶活動。記者仝澤蓉/攝影
台新金控30周年慶，董事長吳東亮和夫人彭雪芬共同出席周年慶活動。記者仝澤蓉/攝影

台新金控 彰銀 吳東亮

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