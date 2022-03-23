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新光銀行林口分行喬遷開幕 鎖定高資產客戶

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導
由新光銀行林口分行黃紹鈞協理(左起)、謝長融總經理、李紀珠副董事長、森聯機構簡正德董事長、新光銀行李增昌董事長、新光人壽黃敏義總經理共同出席林口分行喬遷開幕典禮。記者齊瑞甄／攝影。
由新光銀行林口分行黃紹鈞協理(左起)、謝長融總經理、李紀珠副董事長、森聯機構簡正德董事長、新光銀行李增昌董事長、新光人壽黃敏義總經理共同出席林口分行喬遷開幕典禮。記者齊瑞甄／攝影。

新光金控（2888）子公司新光銀行服務林口新市鎮已逾六年，為提供客戶更舒適的環境，將原位在林口區文化三路一段105號之林口分行，喬遷至鄰近的文化三路一段65、67號擴大營業，23日盛大舉行開幕典禮，由新光銀行李增昌董事長、森聯機構簡正德董事長、新光銀行李紀珠副董事長、謝長融總經理及新光人壽黃敏義總經理等貴賓，共同主持剪彩儀式及開幕慶祝茶會。

李增昌表示，林口地區近幾年來蓬勃發展，距離鄰近雙北都會區，再加上機場捷運營運後提高交通便利性，成為民眾購屋置產的好選擇。新行舍位於機場捷運A9站出口、林口新市鎮新地標摩天大樓一樓，門面顯眼明亮，該區鄰近市場商圈及大型購物中心等，人潮往來頻繁生活機能強盛。

謝長融指出，看好林口分行當地居民的資產潛力，「林口地區遷入很多年輕人口，不少豪宅也陸續完工」，強調未來也放眼千萬元高資產客戶，提供自動化、智能化的理財服務，新分行內二樓設有4間理財室，提供客戶舒適空間。

新光銀自即日起至4月29日特別推出限時外幣尊榮Ⅲ存款專案，持新資金享美元定存3個月年息1.0%優惠，單筆最低承作金額為美元5萬元(含)，每人承作限額為美元20萬元(含)。新光智能理財提供5大優惠，包含申購手續費、轉換手續費、贖回手續費、再平衡手續費、信託管理費皆終身0元。

機場捷運 新光金控

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