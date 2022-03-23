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比預想情況好 新壽黃敏義：俄羅斯債息已進帳約2.5億元

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光人壽總經理黃敏義。記者齊瑞甄／攝影
新光人壽總經理黃敏義。記者齊瑞甄／攝影

國內壽險業於2月提列俄債部位預期信用損失合計近新台幣130億元，共計有8家壽險業踩雷，新光人壽總經理黃敏義今（23）日表示，已收到一筆900多萬美元（約新台幣2.5億）的俄羅斯債債息，他說，「最壞情況是假設通通都不付，但目前是往比較好的方向走」，至於下一筆利息收入何時入帳並不清楚。

黃敏義今出席新光銀行林口分行開幕活動，他表示，已經認列的虧損是預期今年度利息完全收不到，最壞情況假設通通不付，但現在反而一筆筆收到，是往較好的方向走，上一筆是900多萬美元（新台幣2.5億），「至少打破不想付的問題，現在沒有這個issue」。

新光人壽認列俄羅斯債券投資的本息信用風險預期損失31.6億元，造成新壽2月稅後虧損13.9億元。新壽至去年底投資俄債金額有新台幣294億元，其中291億元為俄羅斯公債，新光金日前在法說會上表示，新壽以階段3的程度，即信評調降、付息不正常，認列信用風險預期損失31.6億元，認列比率10.75%。

市場關心壽險業持有俄債風險，台新金總經理林維俊指出，台新金已經清查過，對俄國和烏克蘭的直接曝險是0，但是有極少部分，譬如說全世界新興市場債，裡面可能極少部分的債有0.1%投資在這些地方，間接曝險有一點，但比重微乎其微。

新台幣 俄羅斯 壽險業

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