聯邦投信勇奪第25屆金鑽獎 海外基金兩大獎

第25屆傑出基金金鑽獎得獎名單出爐，聯邦投信勇奪兩項殊榮，分別是聯邦中國龍基金獲大中華股票基金類別3年期獎、聯邦環太平洋平衡基金獲環球平衡型基金類別3年期獎，專業實力備受肯定。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，資產管理經營非一蹴可幾，去(2021)年全球金融市場因新冠疫情與通膨升溫壓力下備受考驗，然聯邦基金展現投資團隊扎實穩健的研究操盤能力與平衡投資機會與風險控管的實力，持續為投資人締造佳績，這次聯邦中國龍基金及聯邦環太平洋平衡基金首度獲得海外基金獎，顯示聯邦投信投資研究團隊實力的精進。

在這樣高度變動的格局當中，今年脫穎而出的金鑽獎贏家，某種程度代表基金操盤團隊快速掌握新局的資產管理能力；股票投資研究部主管林建良表示，俄烏戰爭、歐美對俄羅斯的經濟制裁等拖累全球股債市跳水，也對俄羅斯經濟造成實質衝擊，國際油價更應聲走高，但反而要瞄準全新階段的投資機會。

林建良表示，以亞太區經濟體來看，台灣因疫情控制得宜，經濟持續成長、基本面佳，是相對看漲的投資市場之一，但台股目前隨著國際情勢演變在調整，加上台股為淺碟型市場，訊息愈紛雜、不確定性愈多，台股受波及程度則愈大，預料短期很難走出盤整格局。但若以中長期來看，4月後有許多變數可望明朗化，在經濟持續成長下，股市有機會呈現波動式上漲，在多頭架構拉回之際就是良好的買點。

在盤勢波動加大下，採用選股不選市、買黑不買紅的逢低布局策略，電子與傳產平衡布局，控制風險、謹慎操作。