台產防疫保單照顧者不理賠遭控只賣不賠 金管會：評議中

新冠肺炎爆發後，官股的台灣產物保險公司推出所謂的防疫保單，對因疫情被隔離者將提供理賠，讓民眾趨之若鶩。但有民眾向國民黨立委林思銘表示，他陪同未成年子女遭居家隔離，卻因是照顧者，台產拒絕理賠，保單形同只賣不賠。

金管會保險局副局長林志憲表示，目前有些家長申請評議，評議中心作業很快，待評議中心做成結論後，產險公司一定要遵循評議中心結論妥善處置，金管會保險局會站在督導角色。

立法院國民黨團上午舉辦記者會，批評台產防疫保單理賠有爭議。邱姓陳情家長表示，因子女要居家隔離，他在新竹縣衛生局強制要求下陪同隔離，隔離結束後向台產申請居家隔離理賠，但台產卻以他僅是照顧者為由拒絕理賠。

邱姓民眾說，防疫保單規定，被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或提供檢疫者，應依給付遭隔離或檢疫者補償保險金；他是為了配合政府防治法定傳染病，拿居家隔離書在家隔離，身分是被隔離者，而非照顧者。

邱姓民眾也提到，投保契約中有規定，保單如有疑慮應做有利於被保險人的解釋，台產可以在保單外獨立解釋？

林思銘表示，不管是疾管署防疫指引或兒少法規定，12歲以下確診或居家隔離者，父母需要陪同照顧，以確認孩子身體狀況；台產防疫保單當初強打繳500元保費後，確診或收到居家隔離通知書就可理賠10萬元，現在理賠卻拖泥帶水。

林思銘也提到，類似防疫保單，國泰世華與富邦都在賣，這幾家面對類似情形全數理賠，台產是官股公司反而設更多門檻而不願理賠，推諉責任非常不洽當。

林志憲表示，檢視台產保單中明定因防疫需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療者一定要理賠；但除隔離通知書，現在還有一種非居家檢疫者照顧居家檢疫者應配合防疫通知書，是要求檢疫而非隔離，這應該就是爭執點。

衛福部疾管署技正陳主慈則說，地方衛生主管機關會評估對接觸者感染風險，去匡列誰需要被隔離；如果家長與小朋友共同生活，評估需要隔離又會做成處分，那就是居家隔離的對象。