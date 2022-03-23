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深夜狂震有感 全台住宅地震險投保率不到4成

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為使民眾迅速獲得基本的地震險保障，住宅地震保險基金今（23）日表示，民眾可投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成的財物損失。

今日凌晨花蓮及台東地區發生多起有感地震，尤以1點41分發生於花蓮縣近海處的地震最為有感，芮氏規模達6.6、震度為6弱。住宅地震保險基金呼籲，民眾不可輕忽地震所可能帶來的災損。

根據住宅地震保險基金統計，截至111年2月底止，國內住宅地震基本保險以全國戶數900萬戶計，投保率約37.02%，顯示民眾對於自身住宅財產已頗具風險意識，但仍有許多屋主尚未投保，建議應即早投保，以獲得基本保障。

住宅地震保險基金提醒，住宅地震基本保險保障範圍，主要包括因地震震動、地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水等危險事故，造成已投保住宅地震基本保險的房屋倒塌或不堪居住的「全損」損失時，即可取得保險金額理賠及臨時住宿費用。

目前保險金額最高為150萬元，臨時住宿費用為20萬元，保險期間為一年期，每年保費1,350元，相當於每日只需3.7元，即可獲得基本的地震險保障。

地震險 保險金 地層下陷

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