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尹崇堯今年將接新董座？南山人壽：純屬臆測
南山人壽今年將進行董監改選，媒體報導指出副董事長尹崇堯接任新董座，但南山人壽今（23）日對此否認，該篇報導未經證實，純屬臆測。
針對媒體外傳尹崇堯將新任新董座一事，南山人壽對此正式否認，副董事長尹崇堯並末接受媒體任何專訪，該篇報導未經證實，純屬臆測。
南山人壽2019年斥資百億元的新系統上線後，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，金管會最後下重手開罰3,000萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，隨後南山人壽董事會決議，由大股東潤泰集團總裁尹衍樑兒子、當時年僅36歲的尹崇堯接任代理董事長一職，引起外界議論，但闖關兩次金管會面試未能過關，後來轉任南山人壽副董事長，如今6月即將面臨董監改選，若要挑戰董座一職，仍須經金管會同意。
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