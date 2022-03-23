元大金領軍供應商減碳轉型 朝淨零目標邁進
元大金控（2885）致力推動企業永續發展，攜手供應商夥伴共同投入環境永續領域。連續第四年召開供應商大會，這屆以氣候暖化危機為主題，邀請供應商夥伴們一起關注淨零碳排的國際趨勢，並響應關燈1小時活動。元大供應商大會昨(22)日特別表揚去年度供應商評鑑獲頒A級優良的代表，邀請供應商代表之一的富士軟片資訊公司，分享節能減碳的實際作為，透過經驗交流攜手共好。
2050年達成淨零碳排已成為政府與民間共同努力的目標，元大金控積極以能源管理、碳足跡、水足跡盤查等作為，降低企業營運對環境帶來的衝擊，持續朝淨零碳排的目標邁進，並進一步發揮企業影響力，邀請供應商一起加入減碳行動，並落實到日常生活中，讓隨手關燈、節電成為生活習慣。3月26日「地球關燈一小時」活動前夕，在元大金控積極號召下，已有超過50家供應商響應，為實踐環境永續的承諾共同努力。
永續發展是元大金控堅持的核心價值，要求供應商必須落實永續作為，在供應商評鑑制度中，也將永續發展列為評鑑項目之一，去年度共有30家獲得最高級A級評鑑。其中，供應商代表富士軟片資訊公司不僅是元大的長期合作夥伴，更積極落實淨零碳排作為，2020年協助客戶減少用電約15萬度、降低碳排81公噸；更透過落實產品的回收，每年達成零廢棄率 95.25%、減少約六座大安森林公園的吸碳量2,375公噸，與元大金控對ESG的堅持相互呼應，這次在供應商大會上分享經驗，更能發揮一加一大於二的效果，帶動其他供應商跟一起在ESG作為上努力。這次元大金控供應商大會也邀請安永聯合會計師事務所，分享企業執行供應商評鑑與管理流程，讓大會更富有教育意義。
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