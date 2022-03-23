快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

元大金領軍供應商減碳轉型 朝淨零目標邁進

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控領軍供應商減碳轉型，朝淨零目標邁進，發揮企業影響力攜手共好，實踐環境永續承諾。(元大金控/提供)
元大金控領軍供應商減碳轉型，朝淨零目標邁進，發揮企業影響力攜手共好，實踐環境永續承諾。(元大金控/提供)

元大金控（2885）致力推動企業永續發展，攜手供應商夥伴共同投入環境永續領域。連續第四年召開供應商大會，這屆以氣候暖化危機為主題，邀請供應商夥伴們一起關注淨零碳排的國際趨勢，並響應關燈1小時活動。元大供應商大會昨(22)日特別表揚去年度供應商評鑑獲頒A級優良的代表，邀請供應商代表之一的富士軟片資訊公司，分享節能減碳的實際作為，透過經驗交流攜手共好。

2050年達成淨零碳排已成為政府與民間共同努力的目標，元大金控積極以能源管理、碳足跡、水足跡盤查等作為，降低企業營運對環境帶來的衝擊，持續朝淨零碳排的目標邁進，並進一步發揮企業影響力，邀請供應商一起加入減碳行動，並落實到日常生活中，讓隨手關燈、節電成為生活習慣。3月26日「地球關燈一小時」活動前夕，在元大金控積極號召下，已有超過50家供應商響應，為實踐環境永續的承諾共同努力。

永續發展是元大金控堅持的核心價值，要求供應商必須落實永續作為，在供應商評鑑制度中，也將永續發展列為評鑑項目之一，去年度共有30家獲得最高級A級評鑑。其中，供應商代表富士軟片資訊公司不僅是元大的長期合作夥伴，更積極落實淨零碳排作為，2020年協助客戶減少用電約15萬度、降低碳排81公噸；更透過落實產品的回收，每年達成零廢棄率 95.25%、減少約六座大安森林公園的吸碳量2,375公噸，與元大金控對ESG的堅持相互呼應，這次在供應商大會上分享經驗，更能發揮一加一大於二的效果，帶動其他供應商跟一起在ESG作為上努力。這次元大金控供應商大會也邀請安永聯合會計師事務所，分享企業執行供應商評鑑與管理流程，讓大會更富有教育意義。

元大金控號召供應商響應地球關燈一小時活動(元大金控/提供)
元大金控號召供應商響應地球關燈一小時活動(元大金控/提供)

元大金控 富士 減碳

延伸閱讀

創新論壇／陳鳳龍：串起綠能價值鏈

中型銀通路 啟動多元轉型

老園丁耕讀筆記／核融合啟動研發競賽 打造潔淨能源聖杯

歷年來規模最大！統一超商超過6,300間門市參與「地球一小時」環保行動

相關新聞

現金減資潮再起？ 短短一周內已四家企業宣布

近期掀起一股「現金減資潮」，繼3月15日長榮（2603）宣布減資6成，國巨（2327）17日也公告董事會通過辦理現金減資...

調高台積目標價卻賣超？外資報告割韭菜 金管會查4缺失

外資發布研究報告一面做多看好台積電，目標價節節上升，卻一面持續賣超，近來遭質疑大玩兩面手法、坑殺小散戶。金管會昨表示已請...

國泰金：股息一定高於2.5元

40萬名國泰金控的股東有福了，國泰金昨（22）日法說會上，財務長陳晏如說，今年股利政策以配發現金為主，一定會比去年的2....

國壽去年股債大賺1,800億

國泰金昨（22）日舉行去年第4季法說會，簡報資料顯示，國壽去年權益類資產已實現利益約1,162億元，主要為股票處分利益；...

0.237元 日圓兌台幣探23年低點

美聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鷹派訊息，日本銀行（央行）總裁黑田東彥則重申將維持寬鬆貨幣政策，使美日兩大經濟體的貨幣政策...

台幣貶5.6分 一周新低

美聯準會（Fed）官員釋出升息幅度可能擴大至2碼（0.5個百分點）的鷹派言論，激勵國際美元走強，外資偏向匯出，使新台幣匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。